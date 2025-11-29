Záplavy, které Thajsko kvůli silným dešťům zasáhly od minulého víkendu, postihly ve 12 jižních provinciích na 3,6 milionu obyvatel, uvedl v pátek thajský úřad pro prevenci a zmírňování následků katastrof.
Voda podle agentury AP začala v některých místech opadávat, což umožnilo záchranářům lepší přístup do obydlených oblastí. Jedním z nejvíce zasažených míst je provincie Songchlá, která sousedí s Malajsií. Úřady tam už v pátek registrovaly nejméně 100 mrtvých.
Monzunová apokalypsa v jihovýchodní Asii, záplavy a sesuvy už mají stovky obětí
Premiér Anutin Čánvirakun v této provincii na začátku týdne vyhlásil stav nouze, který platí i pro největší město na jihu země Chat Jaj. Ministerstvo zdravotnictví tam nechalo zřídit osm polních nemocnic, aby pomohly místní nemocnici, která nemohla fungovat naplno.
Videa a fotografie ze zasažených oblastí ukazují poničené silnice, převrácené automobily nebo domácí spotřebiče a trosky odnesené povodňovou vodou, jak se hromadí podél silnic.