Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, uvedla v sobotu ráno s odvoláním na mluvčího vlády agentura Reuters. Předchozí bilance činila 145 obětí. Povodně zasáhly zejména jih této asijské země. Jak začala voda ustupovat, ukazuje se i devastace, kterou způsobila.

Záplavy, které Thajsko kvůli silným dešťům zasáhly od minulého víkendu, postihly ve 12 jižních provinciích na 3,6 milionu obyvatel, uvedl v pátek thajský úřad pro prevenci a zmírňování následků katastrof.

Voda podle agentury AP začala v některých místech opadávat, což umožnilo záchranářům lepší přístup do obydlených oblastí. Jedním z nejvíce zasažených míst je provincie Songchlá, která sousedí s Malajsií. Úřady tam už v pátek registrovaly nejméně 100 mrtvých.

Monzunová apokalypsa v jihovýchodní Asii, záplavy a sesuvy už mají stovky obětí

Premiér Anutin Čánvirakun v této provincii na začátku týdne vyhlásil stav nouze, který platí i pro největší město na jihu země Chat Jaj. Ministerstvo zdravotnictví tam nechalo zřídit osm polních nemocnic, aby pomohly místní nemocnici, která nemohla fungovat naplno.

Videa a fotografie ze zasažených oblastí ukazují poničené silnice, převrácené automobily nebo domácí spotřebiče a trosky odnesené povodňovou vodou, jak se hromadí podél silnic.

