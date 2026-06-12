Princezna v minulosti pracovala pro OSN a zastávala post thajské velvyslankyně v Rakousku, ve Slovinsku a na Slovensku. Podle linie následnictví thajského trůnu ustanovené v roce 1924 a podle ústavy měla nárok na trůn. Král Mahá Vatčirálongkón ale po nástupu na trůn v roce 2016 zatím svého nástupce neurčil.
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Princezna skončila v nemocnici na přístrojích. Zkolabovala při venčení
Podle prohlášení královského paláce zemřela Badžrakitijapcha ve čtvrtek večer poté, co se její stav zhoršil v důsledku vnitřní infekce, kolitidy, nízkého krevního tlaku a poruch srdečního rytmu a srážlivosti krve.
Thajská princezna náhle ztratila vědomí v prosinci 2022 poté, co se v provincii Nakchon Rátčchasímá na severovýchodě země zúčastnila armádou organizované soutěže služebních psů. Odtud ji vrtulník přepravil do nemocnice v Bangkoku. Lékaři jako důvod kolapsu uváděli problémy se srdcem.