VIDEO: Rozzuřený Číňan se oháněl na letišti po policistech skateboardem

Podle zpráv z thajských médií se incident odehrál před zhruba deseti dny. Asi pětačtyřicetiletý turista z Číny v budově terminálu působil výtržnosti, zřejmě kvůli rozčílení ze změny brány na poslední chvíli. Policii to přimělo, aby zasáhla, napsal server Dimsum Daily.

Turista měl nastoupit na let zpátky do Číny, ale kapitán letu mu cestu odepřel kvůli obavám, že by svým chováním mohl rušit ostatní cestující. Jak video dokazuje, po tomto zákazu začal muž křičet a dělat scény.

V reakci na rozruch dorazili na místo tři policisté, muž ale začal vykřikovat mandarínsky, aby ho udeřili. Kopal a několikrát se po nich ohnal skateboardem ve snaze je udeřit. Jeden z policistů měl připravený obušek.

Po chvíli se turistu přesvědčováním podařilo uklidnit. Letecká společnost zařídila, aby mohl během následujícího dne nasednout na let do Šen-čenu.

Po rozšíření videa se objevily komentáře, které kritizovaly, že policie proti muži nezasáhla rázněji. Několik jedinců se domnívalo, že policisté měli muže okamžitě zadržet, aby mu zabránili v používání skateboardu, který představoval potenciální nebezpečí pro ostatní cestující.