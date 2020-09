Už není pošpiněná. Thajský král vrátil tituly a hodnosti vrchní konkubíně

Monarchovo rozhodnutí znamená, že „Sinínat Vongvadžirapakdiová není pošpiněná,“ oznámil list Royal Gazette. „Od této chvíle je to tak, jako by nikdy nebyla zbavena svých vojenských hodností nebo královských titulů,“ píše se v prohlášení.



Vongvadžirapakdiová se narodila v roce 1985 v severním Thajsku a než se s tehdejším dědicem trůnu setkala, pracovala jako zdravotní sestra.



Později se stala členkou královské ochranky a na začátku roku 2019 byla jmenována generálmajorem.

Král Ráma X. čili Mahá Vatčirálongkón ji do pozice své konkubíny uvedl na své narozeniny 28. července 2019, jen dva měsíce poté, co pojal za manželku jednačtyřicetiletou někdejší letušku a současnou královnu Sutchidu. Bylo to poprvé v moderní historii Thajska, kdy monarcha oficiálně přiznal, že udržuje mimomanželský vztah.

Vatčirálongkón se stal thajským králem v prosinci 2016, několik měsíců po smrti svého otce Pchúmipchona Adundéta, který strávil na trůnu sedmdesát let a těšil se nesmírné úctě a oblibě.

Oficiálně korunován byl minulý rok v květnu. Za svůj život získal pověst sukničkáře a výstřední osobnosti. Před nástupem na trůn prý thajský panovník vystřídal stovky milenek.