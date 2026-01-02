Týden po uzavření příměří Kambodža obvinila Thajsko z anexe pohraniční oblasti

Autor: ,
  20:48
Kambodža v pátek obvinila Thajsko z toho, že převzalo kontrolu nad pohraniční vesnicí a že anektovalo celou oblast v jejím okolí. Thajská armáda to ale odmítá a tvrdí, že území je od počátku thajské. Stalo se tak necelý týden po uzavření příměří, které ukončilo prosincové přeshraniční boje se 101 oběťmi. Obě země se desítky let přou o nejasně definovanou společnou hranici.
Thajská královská armáda uspořádala terénní návštěvu, na kterou pozvala...

Thajská královská armáda uspořádala terénní návštěvu, na kterou pozvala prozatímní pozorovatelský tým, aby si prohlédl místo po střetech mezi thajskými a kambodžskými vojsky v souvislosti s hraničním sporem mezi oběma zeměmi. (20. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Kambodžský a thajský ministr obrany podepsali dohodu o příměří. (27. prosinec...
Lidé prchají z domovů kvůli pohraničnímu střetu mezi Thajskem a Kambodžou. (8....
Kambodžský a thajský ministr obrany podepsali dohodu o příměří. (27. prosinec...
Převoz zraněného vojáka v pohraničním střetu mezi Thajskem a Kambodžou (8....
24 fotografií

„Thajská armáda zahájila nelegální anexi kambodžských území, zejména vesnice Chouk Chey. Její vojáci poškodili civilní budovy, instalovali ostnatý drát a kontejnery, aby vytvořili hraniční plot, a rozmístili se, aby spravovali sporná území. Jednostranné prosazování thajské svrchovanosti silou také demonstrovali vztyčením thajské vlajky. Kambodža neuzná žádné změny demarkační linie, které jsou důsledkem použití síly,“ řekl kambodžský ministr informací.

Tvrzení o ztrátě části kambodžského území ve prospěch Thajska a instalování ostnatého drátu s kovovými kontejnery tento týden přinesla i katarská televizní stanice Al Jazeera. V Chouk Chey žije podle Phnompenhu přes 3 tisíce lidí.

Thajská armáda ale popřela kambodžskou verzi i články zmiňující použití síly k obsazení území sousední země s tvrzením, že oblasti vždy patřily Thajsku. Tato místa, která armáda nejmenovala, byla podle ní původně oblastmi, kde Kambodža rozmístila své vojáky a kde se usadili její občané.

Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří, čekají se další jednání

„Tím zasáhli do thajské suverenity a proto to byla právě Kambodža, která obsadila části thajského území,“ sdělila armáda s tím, že oblast nyní opět kontroluje Thajsko a že se nejedná o invazi ani okupaci.

Thajsko v 80. letech 20. století přijalo kambodžské válečné uprchlíky v pohraničním pásu mezi kambodžskou severozápadní provincií Banteaymeanchey a thajskou severovýchodní provincií Sa Kéo.

Rodiny tam zůstaly dlouho po skončení bojů v kambodžské občanské válce mezi lety 1967 až 1975. Kambodžští civilisté podle thajské armády již více než 40 let zasahují do thajského území, kde s podporou Phnompenhu nelegálně zakládají obce a obydlí.

Přeshraniční boje s Thajskem už vyhnaly z domovů půl milionu Kambodžanů

Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.

Přeshraniční ostřelování mezi oběma armádami si loni 28. května vyžádaly život kambodžského vojáka. Pětidenní ozbrojený střet, při němž zahynulo 43 lidí, 28. července ukončilo příměří. Země pak 26. října uzavřely rozšířené příměří, které Thajsko 10. listopadu pozastavilo kvůli mině u hranice, jež zranila dva vojáky Poslední boje se rozhořely 7. prosince a vyžádaly si 101 životů, než bylo 27. prosince uzavřeno nové příměří.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem dva lidi. Policisté centrum společně s hasiči evakuovali a po pachateli pátrali, nedlouho poté ho zadrželi v...

2. ledna 2026  18:04,  aktualizováno  21:06

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Bar ve Švýcarsku pohltily plameny

Ve Švýcarsku stále pokračují identifikace obětí tragického požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo nejméně 40 lidí. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Úřady...

2. ledna 2026  11:47,  aktualizováno  20:58

Týden po uzavření příměří Kambodža obvinila Thajsko z anexe pohraniční oblasti

Thajská královská armáda uspořádala terénní návštěvu, na kterou pozvala...

Kambodža v pátek obvinila Thajsko z toho, že převzalo kontrolu nad pohraniční vesnicí a že anektovalo celou oblast v jejím okolí. Thajská armáda to ale odmítá a tvrdí, že území je od počátku thajské....

2. ledna 2026  20:48

Na japonského císaře pokřikoval naháč. Policisté jej zabalili do deky

Členové japonské císařské rodiny (zleva): princezna Aiko, bývalá císařovna...

Přibližně 20letý muž se v pátek zcela obnažil před japonským císařem Naruhitem a jeho rodinou, kteří u příležitosti nového roku zdravili veřejnost.

2. ledna 2026  20:37

Federální agenti v USA koncem roku zmařili útok plánovaný Islámským státem

Kanceláře FBI.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zmařil údajný útok, který se chystal na Silvestra provést za použití nožů a kladiv muž ze Severní Karolíny inspirovaný teroristickou organizací Islámský...

2. ledna 2026  20:02

Slovensko je jako z Hunger Games. Píšu i díky němu, říká britský spisovatel Bryndza

Premium
Robert Bryndza je jedním z nejprodávanějších autorů knižních detektivek...

Narodil se v přímořském městě na východě Británie, a ačkoliv už jako náctiletý vášnivě rád psal, pokusil se nejdřív o kariéru herce. Ta spisovatelská se mu zdála příliš nedostižná. Přesto se svého...

2. ledna 2026

Další regulace na cestě k nulovým emisím. V EU začalo platit uhlíkové clo

Třinecké železárny

S příchodem nového roku začalo v Evropské unii platit uhlíkové clo. V praxi se týká dovozců do EU, kteří importují více než 50 tun cementu, železa a oceli, hliníku, hnojiv, jakož i všech dovozců...

2. ledna 2026

Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny v říji, může být zle, říká šéf NP Šumava

Premium
Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. (2. ledna 2026)

Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i...

2. ledna 2026

Ukrajinci hlásí po útoku na Charkov 30 zraněných, Moskva údery popírá

Rusko zasáhlo východoukrajinské město Charkov. (19. listopadu 2025)

Nejméně 30 raněných si v pátek vyžádaly ruské údery balistickými střelami na vícepodlažní budovu v ukrajinském Charkově. Ruské ministerstvo obrany útok na Charkov popřelo a tvrdí, že výbuch mohla...

2. ledna 2026  19:53

Izraelky pašovaly do Česka metrák katy. Gangy spoléhají na ultraortodoxní vzhled

Zabavené kufry s drogou

Celníci na Letišti Václava Havla překazili pokus o pašování drog za stovky tisíc. Zadrželi dvě mladé ženy z Izraele, které se pokusily do Česka provézt obrovské množství zakázaného rostlinného...

2. ledna 2026  19:45

Máme nabito. Trump hrozí Íránu intervencí, pokud bude zabíjet demonstranty

Demonstranti v íránském městě Fasá zaútočili na vládní budovu. (31. prosince...

Americký prezident Donald Trump uvedl, že pokud Írán bude střílet a zabíjet pokojné demonstranty, přispěchají jim Spojené státy na pomoc. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil na své sociální síti Truth...

2. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  19:25

Nový lék pro Ameriku na drogách. Testuje se revoluční vakcína proti fentanylu

Bezdomovci závislí fentanylu na ulici San Franciska (16. května 2024)

Řešení obrovského problému trápícího Spojené státy je možná na dosah. Předávkování lidí fentanylem chtějí vědci řešit preventivně, a to očkováním. Biotechnologická společnost ARMR Sciences oznámila,...

2. ledna 2026  18:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.