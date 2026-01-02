Týden po uzavření příměří Kambodža obvinila Thajsko z anexe pohraniční oblasti

„Thajská armáda zahájila nelegální anexi kambodžských území, zejména vesnice Chouk Chey. Její vojáci poškodili civilní budovy, instalovali ostnatý drát a kontejnery, aby vytvořili hraniční plot, a rozmístili se, aby spravovali sporná území. Jednostranné prosazování thajské svrchovanosti silou také demonstrovali vztyčením thajské vlajky. Kambodža neuzná žádné změny demarkační linie, které jsou důsledkem použití síly,“ řekl kambodžský ministr informací.
Tvrzení o ztrátě části kambodžského území ve prospěch Thajska a instalování ostnatého drátu s kovovými kontejnery tento týden přinesla i katarská televizní stanice Al Jazeera. V Chouk Chey žije podle Phnompenhu přes 3 tisíce lidí.
Thajská armáda ale popřela kambodžskou verzi i články zmiňující použití síly k obsazení území sousední země s tvrzením, že oblasti vždy patřily Thajsku. Tato místa, která armáda nejmenovala, byla podle ní původně oblastmi, kde Kambodža rozmístila své vojáky a kde se usadili její občané.
Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří, čekají se další jednání
„Tím zasáhli do thajské suverenity a proto to byla právě Kambodža, která obsadila části thajského území,“ sdělila armáda s tím, že oblast nyní opět kontroluje Thajsko a že se nejedná o invazi ani okupaci.
Thajsko v 80. letech 20. století přijalo kambodžské válečné uprchlíky v pohraničním pásu mezi kambodžskou severozápadní provincií Banteaymeanchey a thajskou severovýchodní provincií Sa Kéo.
Rodiny tam zůstaly dlouho po skončení bojů v kambodžské občanské válce mezi lety 1967 až 1975. Kambodžští civilisté podle thajské armády již více než 40 let zasahují do thajského území, kde s podporou Phnompenhu nelegálně zakládají obce a obydlí.
Přeshraniční boje s Thajskem už vyhnaly z domovů půl milionu Kambodžanů
Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.
Přeshraniční ostřelování mezi oběma armádami si loni 28. května vyžádaly život kambodžského vojáka. Pětidenní ozbrojený střet, při němž zahynulo 43 lidí, 28. července ukončilo příměří. Země pak 26. října uzavřely rozšířené příměří, které Thajsko 10. listopadu pozastavilo kvůli mině u hranice, jež zranila dva vojáky Poslední boje se rozhořely 7. prosince a vyžádaly si 101 životů, než bylo 27. prosince uzavřeno nové příměří.