Thajsko na hranici s Kambodžou zahájilo letecké údery, zemřel thajský voják

O nových thajských útocích informoval mluvčí armády, napsala agentura Reuters. Jde o další vyhrocení napjaté situace panující mezi oběma zeměmi od července. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a asi 300 000 vysídlených osob na obou stranách.
Thajsko obvinilo Kambodžu z porušení příměří, na vojáky létaly granáty
Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po ekonomickém tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž znepřátelené země varoval, že USA s nimi neuzavřou obchodní dohody, pokud budou boje pokračovat.
Ačkoliv se obě strany od uzavření dohody navzájem obviňovaly z jejího porušování, 26. října podepsaly rozšířené příměří. I poté však nastaly další spory o to, kdo dohodu porušuje.
Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél asi 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií.
Země se mimo jiné přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.
Thajsko z rozpoutání konfliktu obvinilo Kambodžu, bojuje se v provincii Trát
Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků. Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat.