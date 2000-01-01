náhledy
Příchozí varuje ostnatý drát a červené cedule s lebkou. Sluneční paprsky dopadají přes větve stromů na zem, kterou pokrývá listí a bujná zeleň. Tam všude se může skrývat nevybuchlá munice. Vítejte na hranici Thajska a Kambodže. Na území, o které se obě země přou už desítky let.
Pozor, miny, hlásí varovné cedule. Není radno je podceňovat. Minulý týden na jednu z min v provincii Surin šlápl thajský voják.
Najdou se však všechny miny, bomby či granáty? Konflikt tu trvá už desítky let.
Obě asijská království se totiž už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií.
Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.
Naposledy se konflikt vyostřil 23. července, kdy Thajsko obvinilo Kambodžu z pokládání min ve sporné oblasti, které zranily nejméně pět thajských vojáků.
V přeshraničních bojích zahynuly na obou stranách čtyři desítky lidí a z pohraničí odešlo na 300 tisíc osob.
Mezi lety 2008 až 2011 propukaly mezi Thajskem a Kambodžou občasné střety, které si podle agentury AFP vyžádaly 28 obětí.
