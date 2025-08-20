|
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...
O život ve čtvrtek v západoněmeckém Völklingenu přišel policista, když ho jeho vlastní zbraní zastřelil muž podezřelý z loupežného přepadení čerpací stanice. O případu informují agentura DPA a server...
Italská policie zadržela Ukrajince, který je podezřelý z podílu na odpálení plynovodů Nord Stream v roce 2022. Informovalo o tom německé generální státní zastupitelství. Tvrdí, že muž označovaný jen...
V opravovaném úseku dálnice D5, na 132,5 kilometru, na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na...
Americká Oklahoma chce zavést pro učitele, kteří přicházejí z Kalifornie a New Yorku, novou zkoušku. Podle republikánského šéfa místních státních škol Ryana Walterse je jejím cílem chránit studenty...
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájit jednání o propuštění rukojmích a o ukončení války v Pásmu Gazy. Jedná se zřejmě o reakci na návrh dohody o příměří, se kterým souhlasilo...
Italská policie ve čtvrtek obsadila sociální centrum Leoncavallo v Miláně, které aktivisté okupovali přes 30 let. Jednalo se zřejmě o jedno z nejstarších center tohoto druhu v Itálii. Obsazení centra...
Měl to být důkaz, který rozptýlí všechny pochybnosti o tom, jakou roli sehrál stát, ministerstva a politici v takzvané bitcoinové kauze. Namísto toho však dnes zveřejněná časová osa ministerstva...
Celkem 666 vzorků vín z 66 českých a moravských vinařství poválela na svých chuťových pohárcích mezinárodní komise 22. ročníku prestižní soutěže Vinař roku. Z konečné finálové osmičky následně...
Egyptští potápěči ve čtvrtek u pobřeží města Alexandrie vylovili pozůstatky z dva tisíce let staré obydlené oblasti, píše agentura AFP. Naleziště obsahuje zbytky domů, hrobů, vodních nádrží i...
Největší zemědělskou a potravinářskou akci v Česku Země živitelka v Českých Budějovicích tradičně navštěvují lidé zajímající se o zemědělství, ale také politici vládních a opozičních stran. Ani 51....
Ostrov u Macochy, okres Blansko
2 730 000 Kč
Předseda Starostů a vicepremiér Vít Rakušan uspořádá v době vrcholící kampaně před sněmovními volbami schůzku, na které chce spolu s předsedy ODS a Pirátů Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem deklarovat,...
Newyorský odvolací soud ve čtvrtek zrušil pokutu uloženou Donaldu Trumpovi v případu nadhodnocování jeho jmění. Loni soud Trumpovi, tehdy ještě uchazeči o druhý prezidentský mandát, nařídil zaplatit...