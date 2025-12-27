Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří

Představitelé Thajska a Kambodži v sobotu podepsali novou dohodu o okamžitém příměří, napsala agentura Reuters s odvoláním na prohlášení kambodžského ministerstva obrany. Dohodě předcházelo třídenní jednání zástupců obou zemí. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už vyžádal přes 40 obětí.
Kambodžský a thajský ministr obrany podepsali dohodu o příměří. (27. prosinec 2025) | foto: ČTK

Zástupci obou zemí se dohodli na okamžitém příměří, které začne platit v poledne místního času (6:00 SEČ). Souhlasili i s tím, že civilisté žijící v blízkosti hranic, kde vojáci obou zemí bojují, se mohou vrátit domů. Thajsko se také zavázalo vrátit 18 kambodžských vojáků, pokud do 72 hodin nebude klid zbraní narušen.

Přeshraniční boje s Thajskem už vyhnaly z domovů půl milionu Kambodžanů

Obě znesvářené země podepsaly příměří na konci října v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru, čemuž přihlížel americký prezident Donald Trump. Ten na obě země vyvíjel ekonomický nátlak, aby ukončily přeshraniční spor, který vypukl na konci května, když po přestřelce s Thajci zahynul kambodžský voják.

Boje se opět naplno rozhořely 12. prosince; od té doby zahynulo na obou stran nejméně 47 lidí, píše AFP. Své domovy muselo opustit na půl milionu lidí na kambodžské straně a zhruba 400 tisíc v Thajsku.

Thajsko po bojích s Kambodžou hlásí první mrtvé. Boje znovu zastavím, věří Trump

Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.

27. prosince 2025

