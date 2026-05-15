V Thajsku objevili největšího dinosaura jihovýchodní Asie. Vážil třicet tun

„Jednou z mnoha věcí, které nás na tomto dinosaurovi opravdu nadchly, je jeho velikost,“ uvedl Tchitivút Setchapaničsakun, doktorand na University College London (UCL) a hlavní autor výzkumné studie. To je více než trojnásobek hmotnosti Tyrannosaura rexe.
Nalezený exemplář žil před 100 až 120 miliony let a řadí se někam do „vyšší střední“ kategorie největších objevených dinosaurů, uvedl hlavní autor studie.
Přestože byl tento dinosaurus obrovský, sauropodi z pozdějších období byli ještě větší. „Dává nám to představu o možných evolučních trendech, které se v této době začínaly objevovat,“ uvedl výzkumník. Větší objevení sauropodi pocházeli z pozdější křídy – jeden z nich vážil až 70 tun.
„Z období střední křídy nacházíme dinosaury v Číně, Jižní Americe i v Africe, kteří byli skutečnými superobry. Byli to ti vůbec největší z největších,“ uvedl Setchapaničsakun. Nový objev podle něj „v podstatě představuje jakýsi předvoj k trendu extrémního růstu“.
Nově objeveného dinosaura výzkumníci pojmenovali Nagatitan chaiyaphumensis podle mytického hada Nága, který je uctívám v jihovýchodní Asii. Titan odkazuje na velikost a poslední část názvu na thajskou provincii Čchajpchúm, kde byl dinosaurus nalezen.
Tamní obyvatel objevil fosilie poprvé v roce 2016 a výzkumníci na místě kopali až do roku 2019, poté jim však došlo financování. Jakmile Setchapaničsakunův tým získal nové prostředky, v roce 2024 vykopávky znovu zahájil.
Kompletní kostru dinosaura vědci nemají, ale jeho velikost odhadují podle obratlů, žeber, pánve a délky končetin. Jedna kost z přední končetiny měřila skoro dva metry.
Jde o čtrnáctého pojmenovaného dinosaura objeveného v Thajsku. Paleontologové ho označují za „posledního titána“ této země. Na základě stáří horninových vrstev a poznatků o tom, jak se krajina v průběhu času měnila, neočekávají, že by v jihovýchodní Asii našli další takto velké dinosaury.