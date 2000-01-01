náhledy
Povodně v Bangkoku zasáhly zhruba 700 000 lidí. Od vyhlášení stavu ohrožení uplynuly tři dny a část thajské metropole stále zůstává pod vodou. Školy jsou už druhý den zavřené. V celém Thajsku od poloviny září zemřelo v souvislosti se záplavami 23 lidí. Záplavám předcházelo téměř 48 hodin nepřetržitého deště.
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Silné deště zasáhly 29 ze 77 thajských provincií. Před záplavami se téměř 7 000 lidí uchýlilo do více než 230 evakuačních center.
Autor: Profimedia.cz
V Bangkoku pracují čerpadla na plný výkon. Podle městských úřadů ale může trvat až týden, než se podaří vodu zcela odčerpat.
Autor: Profimedia.cz
Září je v Thajsku vrcholem období dešťů. Mnoho obyvatel Bangkoku však říká, že letošní záplavy jsou horší než v předchozích letech.
Autor: Profimedia.cz
Lidé nakupují ovoce a zeleninu na provizorním tržišti před nákupním centrem Pantip Bangkapi v bangkokské čtvrti Bang Kapi.
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Bangkok leží na území bývalých bažin a protíná ho rozsáhlá síť kanálů, které se po vydatných deštích často vylévají z břehů. Vědci upozorňují, že s pokračujícím oteplováním planety budou silné srážky častější a intenzivnější.
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V Bangkoku při záplavách zemřeli čtyři lidé. V provincii Samutprákán mezi metropolí a pobřežím jich zemřelo osm, ve východní provincii Sa Kéo dalších šest. Oběti hlásí také provincie Čchonburí a Saraburí.
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Úřady připravily milion pytlů s pískem, které budou rozdávat obyvatelům. Pytle mají pomoci zabránit vodě v pronikání do domů a obchodů.
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Muž se brodí vodou, která mu sahá po pás, a pomáhá ženě dostat se přes zaplavenou ulici.
Autor: Profimedia.cz