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Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl
Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...
Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo
Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku stále nenašla. Podle vedení krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se...
Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli
Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...
Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
Horor na letu do Izraele. Pilot chtěl havarovat, cestující ho pomohli přemoct
O incidentu, který vedl k nouzovému přistání letu společnosti Flydubai v Saúdské Arábii, jsou známy první bližší informace. Vysoce postavený izraelský představitel uvedl, že „bylo zabráněno velké...
MHD zdarma, nebo zdražení? Lídři na primátora Prahy se přeli o cenu Lítačky
Nedostupné bydlení zůstává jedním z hlavních problémů Prahy. Budoucí vedení metropole však bude muset řešit i mnoho dalších výzev, například v oblasti dopravy. O tom, jak si s nimi chtějí poradit,...
Pavel přijal prezidenta Rumunska. Jednat chtějí o bezpečnosti NATO i spolupráci
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou přivítal na Pražském hradě rumunskou hlavu státu Nicušora Dana s partnerkou Mirabelou Gradinaruovou. Očekává se, že budou jednat o posilování bezpečnosti na...
My ten podělaný Green Deal nemůžeme zrušit, stěžuje si šéf poslanců SPD Fiala
Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Místo účtování s vládou, jak si to naplánovala opozice, ale už druhý den zaznívá hlavně sebechvála....
Střelba na poliklinice v Pardubicích. Policie pátrá po uprchlém muži
Do vážného konfliktu se dnes dostali dva muži na pardubické poliklinice. Jeden z nich podle policie během střetu vystřelil ze zbraně, zřejmě plynové, a následně utekl. Incident se obešel bez zranění,...
„Rozum místo okrašlování.“ Jireš je už v koalici kraje, cílí i na Hradec
Když se před dvěma lety konaly krajské volby, s jeho SPD se do vedení kraje příliš nepočítalo. A přece patří do vládnoucí koalice. Za dva týdny jsou volby komunální a stejná situace se v Hradci...
Recidivista ukradl z rodinného domu jogurty i bonbóny, hrozí mu tři roky vězení
Tři roky vězení hrozí recidivistovi, který se v Jablonci nad Nisou oknem vloupal do rodinného domu, ze kterého si odnesl různé potraviny. Vše uložil do batohu, který tam našel. Dům opustil opět...
Novela stavebního zákona míří k Ústavnímu soudu, senátoři ji chtějí zrušit
Senátoři za Starosty připravují návrh k Ústavnímu soudu na zrušení celé novely stavebního zákona. Předložit jej chtějí v listopadu, oznámil předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka. Předseda...
Komunikace města je nedostatečná, je přesvědčený lídr lidovců a STAN Hruška
Stejně jako před čtyřmi lety kandidují lidovci a Starostové na brněnský magistrát společně. Místo exnáměstka primátorky a bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka tentokrát sází na...
Řidič nestihl včas zareagovat, na přechodu srazil školačku. Dívka má zraněnou nohu
Školačku srazilo ve středu ráno v Horšovském Týně na Domažlicku auto. Stalo se to na přechodu pro chodce. Pro dívku letěl vrtulník.
Velký venkovský pozemek 4 047 m2 ve Volfarticích potenciál dalšího dělení
Volfartice, okres Česká Lípa
4 500 000 Kč
„Odbojný“ chatbot vlády USA. Vyvrací Trumpova tvrzení od voleb po migraci
Chatbot poháněný umělou inteligencí (AI), který v úterý představil americký prezident Donald Trump, poskytuje faktické odpovědi v rozporu s republikánovými předešlými výroky na témata od volebních...
Muzeum Dinosauria v Praze oslaví pět let. Poprvé ukáže novou kostru Tenontosaura
Dinosauria Museum Prague, které se nachází nedaleko ruzyňského letiště, oslaví v sobotu 3. října pět let od svého otevření. Při této příležitosti návštěvníkům poprvé představí novou kostru...