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OBRAZEM: Bangkok zaplavila voda. Děti plavou ulicemi, školy zůstávají zavřené

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Fotočlánek   11:32
Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část... Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část... Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část... Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část... Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část... Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část... Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část... Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část... Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část... Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část... Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část... Bangkok se po vydatných deštích potýká se záplavami, voda zaplavila část...
Povodně v Bangkoku zasáhly zhruba 700 000 lidí. Od vyhlášení stavu ohrožení uplynuly tři dny a část thajské metropole stále zůstává pod vodou. Školy jsou už druhý den zavřené. V celém Thajsku od poloviny září zemřelo v souvislosti se záplavami 23 lidí. Záplavám předcházelo téměř 48 hodin nepřetržitého deště.

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