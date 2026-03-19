Do výběhu slavné thajské hrošice vlezl muž s tabletem, přijela pro něj policie

Zaměstnanci zoologické zahrady nedaleko thajské metropole Bangkoku v úterý večer zavolali policii na muže, který vnikl do výběhu samičky hrošíka liberijského jménem Moo Deng. Chtěl tam zřejmě pořídit snímky nebo videa tohoto zvířete, které před dvěma lety celosvětově proslavily roztomilé záběry na internetu.
Moo Deng je zatím úplně závislá na své matce, která ji stále kojí. A jako každé mládě potřebuje hodně spát.

Podle představitele ZOO byl muž po složení kauce propuštěn na svobodu a hrošíci liberijští jsou v bezpečí, protože vetřelec se jich nedotkl.

Thajec podle ředitele zařízení Narongvita Čodčoje vnikl do výběhu v době, kdy byl ošetřovatel pryč a kolem nebyli žádní návštěvníci. Na záznamech z bezpečnostních kamer je vidět muže v kraťasech, krátkém triku, slunečních brýlích a s pokrývkou hlavy, jak skáče do výběhu k Moo Deng a její matce Joně s tabletem v ruce.

S ním pak chodí kolem mláděte, které muže pozoruje a pomalu k němu jde, než Thajec přeleze výběh a zmizí ze záběru.

Ve třech měsících je legendou. Pomohly tomu sociální sítě a světová média

Muž ve výběhu zůstal podle Čodčoje asi minutu nebo dvě, než si jej všimli zaměstnanci, a nepokoušel se utéct, když volali policii. Ta pak pachatele, jehož totožnost nezveřejnila, obvinila z neoprávněného vstupu. Incident ale nadále vyšetřuje.

Zoologická zahrada v prohlášení uvedla, že obě zvířata byla nezvaným hostem mírně vyděšená a že je bude pečlivě sledovat veterinář. Zařízení také vyzvalo návštěvníky, aby pro bezpečnost svou i zvířat přísně dodržovali všechna pravidla a pokyny zaměstnanců.

Moo Deng se narodila 10. července 2024 v Khao Kheow Open Zoo, která se nachází v provincii Čchonburí jihovýchodně od Bangkoku. Hrošice se krátce poté stala hvězdou internetu, a to hlavně díky jejímu ošetřovateli Attchaponovi Nundímu, který začal dávat na internet rozkošná videa ze života malé samičky - jak se kroutí, když ji chce vykoupat, jak ho kouše, když si chce hrát, a jak slastně zavírá oči, když ji drbe na bříšku. Mládě od té doby přitahuje velké davy lidí z Thajska i ze zahraničí.

