Do výběhu slavné thajské hrošice vlezl muž s tabletem, přijela pro něj policie

Podle představitele ZOO byl muž po složení kauce propuštěn na svobodu a hrošíci liberijští jsou v bezpečí, protože vetřelec se jich nedotkl.
Thajec podle ředitele zařízení Narongvita Čodčoje vnikl do výběhu v době, kdy byl ošetřovatel pryč a kolem nebyli žádní návštěvníci. Na záznamech z bezpečnostních kamer je vidět muže v kraťasech, krátkém triku, slunečních brýlích a s pokrývkou hlavy, jak skáče do výběhu k Moo Deng a její matce Joně s tabletem v ruce.
S ním pak chodí kolem mláděte, které muže pozoruje a pomalu k němu jde, než Thajec přeleze výběh a zmizí ze záběru.
Muž ve výběhu zůstal podle Čodčoje asi minutu nebo dvě, než si jej všimli zaměstnanci, a nepokoušel se utéct, když volali policii. Ta pak pachatele, jehož totožnost nezveřejnila, obvinila z neoprávněného vstupu. Incident ale nadále vyšetřuje.
Zoologická zahrada v prohlášení uvedla, že obě zvířata byla nezvaným hostem mírně vyděšená a že je bude pečlivě sledovat veterinář. Zařízení také vyzvalo návštěvníky, aby pro bezpečnost svou i zvířat přísně dodržovali všechna pravidla a pokyny zaměstnanců.
Moo Deng se narodila 10. července 2024 v Khao Kheow Open Zoo, která se nachází v provincii Čchonburí jihovýchodně od Bangkoku. Hrošice se krátce poté stala hvězdou internetu, a to hlavně díky jejímu ošetřovateli Attchaponovi Nundímu, který začal dávat na internet rozkošná videa ze života malé samičky - jak se kroutí, když ji chce vykoupat, jak ho kouše, když si chce hrát, a jak slastně zavírá oči, když ji drbe na bříšku. Mládě od té doby přitahuje velké davy lidí z Thajska i ze zahraničí.