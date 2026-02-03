Věrný Texas propleskl Trumpa. V listopadu nás čeká masakr, tuší republikáni

Doplňovací volby do texaského Senátu nezní jako úplně vzrušující zpráva, ale v Americe je z toho malé pozdvižení. Aspoň pár titulků: Šok! Politický převrat! Budíček pro republikány!
Milionové město na severu Texasu mělo být pro republikány snadná trofej. Donald Trump tu v minulých prezidentských volbách zvítězil o sedmnáct procentních bodů.
Jeho strana tu nasadila fešnou kandidátku, blonďatou aktivistku za křesťanské hodnoty na školách Leigh Wambsganssovou. V kampani utratila desetkrát víc než demokraté, navíc se dočkala oficiální podpory prezidenta.
Fuck you, Ted