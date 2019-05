Žena sebrala při zatýkání texaskému policistovi taser, vypálil na ni pět ran

17:19 , aktualizováno 17:19

V texaském Baytownu v pondělí zemřela žena poté, co se dostala do potyčky s místním policistou. Ten ji chtěl zatknout, žena se však bránila a použila proti němu jeho vlastní taser. Chvíli poté, co ji muž zákona povalil, na ni vypálil pět ran. Žena byla na místě mrtvá. Policie nyní hledá člověka, který celou událost natočil a umístil na sociální sítě.