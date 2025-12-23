V Texasu havarovalo letadlo mexického námořnictva, mezi oběťmi je i roční dítě

Podle mexického námořnictva byli na palubě čtyři příslušníci námořnictva a čtyři civilisté. Letounem cestovali také dva členové nadace Michou and Mau Foundation, která poskytuje pomoc mexickým dětem, jež utrpěly těžké popáleniny.
Pobřežní stráž marně pátrá po troskách letadla, v USA se zřítilo se šesti pasažéry
Luke Baker z americké pobřežní stráže podle AP uvedl, že při havárii zahynulo pět lidí. Zvýšil tak dosavadní bilanci, která činila dva mrtvé a dva pohřešované.
Příčina havárie, která se odehrála u letoviska Galveston na pobřeží Texasu, asi 80 kilometrů jihovýchodně od Houstonu, je předmětem vyšetřování. Není jasné, zda ji způsobilo nepříznivé počasí. V oblasti však v posledních dnech panovaly mlhy, uvedl Cameron Batiste z americké meteorologické služby.