Chemičkou v Texasu otřásly výbuchy, úřady evakuovaly 60 tisíc lidí

Výbuchy otřásl komplexem společnosti TPC Group ve městě Port Neches. Po první explozi následovaly ještě další dvě, z nichž ta třetí rozmetala destilační věž.

Tlaková vlna podle Reuters rozbíjela okna a vylamovala dveře z pantů, některé domy v okolí byly vážně poškozeny. Výbuch byl slyšet ve vzdálenosti 50 kilometrů.



Úřady okresu Jefferson nařídily evakuaci 60 tisíc lidí z měst Port Neches, Groves, Port Arthur a Nederland, která leží v blízkosti hořící továrny.

Here’s another look at the Port Neches chemical plant explosion in Texas.



Local officials have ordered the mandatory evacuation within a 4-mile radius of the #PortNeches facility pic.twitter.com/09hRJB1zjC