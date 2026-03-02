Třiapadesátiletý Ndiaga Diagne, který byl původně ze Senegalu, podle vyšetřovatelů několikrát projel autem okolo baru Buford’s, než zastavil a začal z okýnka vozu střílet pistolí na lidi před barem. Pak z auta vylezl a začal na lidi pálit puškou.
Policie se o střelbě v centrální čtvrti města, kde je řada podobných podniků, dozvěděla v 1:39 místního času (8:39 SEČ) a do minuty tam podle ní přijeli první policisté a záchranáři. Když ozbrojený muž začal střílet i na ně, policisté ho zastřelili.
Do nemocnic bylo převezeno 14 zraněných, tři z nich byli v kritickém stavu.
Konzultační skupinu SITE Intelligence Group, která monitoruje činnost islamistů, podle agentury AFP uvedla, že podezřelý v minulosti vyjadřoval příznivé názory na íránský režim.