„Dočasně jsem oslepl asi na 40 minut. Bylo to strašně děsivé,“ přiznává Whelan. Když se mu zrak vrátil, viděl rozmazaně a trápily ho tak silné závratě, že se mu celý svět točil před očima. Telefon nezvládl ani odemknout, a tak na silnici zastavil hlídku policistů, která mu přivolala pomoc.
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Rakovina, alergie i psychické potíže. Tetování ohrožuje zdraví, ukazují výzkumy
Lékaři několik hodin pátrali po příčině. Mrtvici vyloučili a jeho oči podle nich vypadají zdravě, jenže specialista se s pacientem s potetovanými očními bulvami ještě nikdy nesetkal. Co krátkou slepotu způsobilo, tak dál zůstává záhadou. Whelan navíc už dva roky ví, že má šedý zákal na obou očích. Tvrdí ale, že za něj tetování nemůže, i když mu může zkomplikovat případnou léčbu.
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Může tetování ovlivnit zdraví? Barvy často obsahují nebezpečné chemikálie
Nejpotetovanější Brit bere celou příhodu jako varování. Méně kouká do telefonu, nosí brýle proti modrému světlu, ale se změnami na svém těle prý rozhodně končit nehodlá. Po čtyřleté pauze se k tetování znovu vrátil a těší se na další inkoustové výtvory na svém těle. „Když si hraju s ohněm, musím počítat s následky,“ uznává. Otázka je, jestli by se k tomu tak stavěl i v momentě, kdy by se jeho čtyřicetiminutová slepota prodloužila na neurčito.