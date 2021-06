Přehled pravidel cestování. Podmínky a ceny testů na covid se v Evropě různí

Dovolená do evropských destinací se vlivem koronavirových omezení prodraží. Při cestování turisté budou muset vzít v úvahu ceny za antigenní a PCR testy, a to i po příjezdu do země a následně při návratu do Česka. Portál iDNES.cz přináší přehled cen za testy ve vybraných evropských zemích. Kde testy vyžadují a kde stačí potvrzení o očkování, nebo prodělané nemoci?