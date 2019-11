Padesátka rakouských hasičů hasila Teslu, vůz byl poté tři dny v lázni

Na padesát hasičů muselo v rakouském Tyrolsku vyjet hasit elektromobil značky Tesla. Vozidlo začalo hořet poté, co řidič při nehodě narazil do stromu. Po uhašení navíc muselo být vozidlo na 72 hodin uloženo do speciálního kontejneru s vodou, kdykoliv by totiž mohlo znovu vzplát.