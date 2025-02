Pryč s vyšetřovateli. Trumpovy čistky pomáhají Muskovi ve sporech s úřady

19:48

Americký prezident Donald Trump od návratu do Bílého domu propustil nebo vytlačil z vládních postů řadu činitelů, kteří byli zapojení do vyšetřování či jiných řízení vedených s firmami miliardáře Elona Muska. Úřady zasažené prezidentovými čistkami měly otevřených více než 30 takovýchto případů. V rozsáhlém úterním textu to popsal deník The New York Times (NYT).