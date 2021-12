Majitele Tesly naštvala cena nové baterie, auto nechal vyhodit do vzduchu

Fin byl hrdým majitelem osm let staré Tesly Model S. Svůj vůz měl rád však pouze do té doby, dokud se nedozvěděl cenu výměny baterie za novou. Půl milionu korun mu přišlo příliš, a tak se rozhodl vyřešit problémy s nefunkčním elektromobilem po svém. Auto naplnil 30 kilogramy dynamitu a nechal ho vyhodit do vzduchu.