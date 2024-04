Zemřel americký novinář, který v Libanonu strávil v zajetí sedm let s pouty na rukou

Ve věku 76 let zemřel americký novinář Terry Anderson, který strávil téměř sedm let v zajetí poté, co byl v roce 1985 unesen v Libanonu během občanské války. S odvoláním na prohlášení jeho dcery o tom informovala agentura Associated Press, pro kterou pracoval.