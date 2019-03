Policie zadržela v Praze dva teroristy, měli se podílet na útocích v Německu

„Právě včera (ve středu) byli v Praze, v Česku, zadrženi další dva údajní teroristé, s nimiž tento Iráčan tvořil společnou buňku,“ citovala DPA z Kicklova vystoupení v rakouském parlamentu.



Podle německého generálního státního zastupitelství dvaačtyřicetiletý Iráčan zadržený ve Vídni zjevně sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Rakouská prokuratura uvedla, že ve vlacích nikdo nepřišel o život jen díky technické chybě.

Iráčan je mimo jiné podezřelý, že spolu s několika dalšími lidmi loni v říjnu natáhl ocelové lano mezi sloupy trakčního vedení nad kolejemi u bavorského městečka Allersberg, po kterých jezdí vysokorychlostní vlaky na trase Mnichov-Norimberk. Vznikla jen hmotná škoda.

V druhém případě z loňského prosince odhalili drážní zaměstnanci poškození trakčního vedení u kolejí mezi berlínskými nádražími Karlshorst a Wuhlheide.

