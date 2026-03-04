Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Třetího března byl v bezprostřední blízkosti teritoriálních vod členského státu Evropské unie Malty proveden útok na ruské plavidlo (určené) pro přepravu plynu – Arktik Metagaz,“ uvedlo ruské ministerstvo dopravy. „Tanker přepravoval náklad z Murmansku v souladu se všemi mezinárodnímu předpisy,“ dodal resort s tím, že útok byl proveden z libyjského pobřeží ukrajinskými vodními drony.
Třicetičlenná posádka tankeru, kterou tvoří ruští občané, byla díky koordinovanému zásahu maltských a ruských záchranných složek zachráněna, uvedlo dále ministerstvo. Podle maltských ozbrojených sil byla posádka plavidla nalezena v záchranném člunu, podotkla BBC. Moskva označila útok za mezinárodní terorismus, námořní pirátství a porušení základních norem mezinárodního námořního práva.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi a ukrajinské údery se stále častěji zaměřují vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu. Ukrajina zároveň obviňuje Rusko z útoků na obchodní lodě u ukrajinských přístavů.

Od listopadu loňského roku se začaly objevovat informace o útocích bezposádkových plavidel nebo dronů na nákladní lodě v Černém a Středozemním moři, hlavně na tankery přepravující ruskou ropu. Útoky byly spojovány s Ukrajinou, ačkoli Kyjev popřel, že se na některých z nich podílel, upozornila už dříve stanice BBC. K některým útokům se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU, která hovořila o úderech na tankery ruské stínové flotily. Tak bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce.
Pokud se informace o útoku na plavidlo Arktik Metagaz potvrdí, bude to první ukrajinský útok na ruskou loď přepravující zkapalněný zemní plyn, upozornil Reuters.