Džihádista za kniplem, čtyři hrdinové a řada otázek. Létání má širší problém

Takže pachatelem byl pilot-džihádista a zachráncem instalatér, který všechno, co věděl o řízení letadla, odkoukal z televize. Dramatický příběh, který málem skončil izraelským 11. zářím, má kromě zázraků také svého padoucha a hrdiny.
Padouchem je zatím neznámý ománský pilot a i to málo, co o něm víme, zvedá vysoko obočí. Jeho kolega, který je také pilot, o něm ve čtvrtek řekl, že je náboženský extremista. „Má velmi podivné chování, zejména při náboženských obřadech,“ uvedl v izraelské televizi Kanál 16 s tím, že se „naprosto vymykal standardu v aeroliniích flydubai“. „Například se hodně modlil a nepodával si ruce se ženami,“ dodal pilot.
Potom o muži, jenž létal pro flydubai devět měsíců, řekl: „Nedá se se to říct jinak, najali jsme teroristu.“
Otázkou je, jak mohl let do Izraele pilotovat Ománec, což je zakázáno, jelikož Omán nemá diplomatické styky s Izraelem.