Trápení s Íránem pro Evropu s mírem neskončí: Němci varují před terorismem

Autor:
  17:19
Německé tajné služby varují, že by Írán mohl zintenzivnit teroristické operace proti cílům v Evropě, jakmile utichne jeho konflikt s Izraelem a USA. Útoky by se zaměřovaly na židovské a izraelské instituce, íránské disidenty a další „nepřátele“ íránského režimu.
ilustrační snímek | foto: Reuters

Německá domácí zpravodajská služba BfV podle serveru Euractiv sleduje případy týkající se osob žijících v Německu, které odcestovaly do Íránu na vojenský výcvik nebo se jinak „daly do služeb“ íránského státu. Tyto případy sleduje oddělení kontrašpionáže BfV.

Tajné služby se domnívají, že by íránský režim mohl nasadit své agenty k vyhledávání a pronásledování odpůrců režimu. Kromě íránských disidentů, by se to také týkalo například (pro-)židovských, (pro-)izraelských a amerických cílů, a dalších osob považovaných za „zrádce“ nebo nepřátele.

Zatímco izraelsko-americká kampaň výrazně oslabila íránský bezpečnostní aparát, zpravodajští úředníci se obávají, že Teherán by mohl přesměrovat zdroje na zahraniční operace, jakmile se bezprostřední tlak na režim zmírní.

Nesrovnávejte extremisty s muslimy, žádají přeživší teroristických útoků

Podle BfV jsou íránské zpravodajské služby ochotny používat metody, které se rovnají státnímu terorismu. „Ty sahají od výhrůžek vůči cílovým osobám až po sledovací operace prováděné v rámci přípravy útoků,“ uvedla agentura.

Státní terorismus má v Íránu kořeny již od konce 50. let, kdy tehdejší šáh zavedl Národní organizaci pro informace a bezpečnost (zkráceně persky SAVAK). Tato tajná policie měla za úkol hlídat dobré jméno šáha mezi obyvateli Íránu. Pokud se jim někdo nelíbil nebo řekl nějaké zavádějící slovo tak byl zatčen. Pak zmizel na dlouhou dobu nebo navždy. Všichni věznění byli údajně vystaveni nepředstavitelnému mučení.

Přeměna Íránců z Německa

BfV uvedla jako příklad bývalého obyvatele Berlína Aškana K., který se nedávno přestěhoval do Teheránu a vyzval Íránce žijící v zahraničí, aby „sloužili své zemi“.

Aškan K., který se nedávno přestěhoval do Teheránu a vyzval Íránce žijící v zahraničí, aby „sloužili naší zemi v rámci této národní obrany.“

Zdroje z rozvědky sdělily serveru Euractiv, že z Německa do Íránu odcestovalo několik desítek osob, které později pracovaly ve prospěch režimu.

Mezi nimi jsou dva muži z Hamburku, kteří se objevili v propagandistickém videu na kontrolním stanovišti milice Basídž s útočnými puškami. Jeden z mužů, známý jako Benjamin G., pravděpodobně patří do širšího okruhu Islámského centra v Hamburku (IZH), které německé úřady dlouho považovaly za nejdůležitější předmostí Teheránu v Evropě, než bylo v roce 2024 zakázáno.

Benjamin G. z Hamburku se objevil v propagandistickém videu íránského režimu, kde obsluhoval kontrolní stanoviště.

V dalších případech několik osob, které opustily Německo a odletěly do Íránu, se účastnilo propagandistických kampaní na obranu režimu a vyzývalo „každého Íránce, bez ohledu na to, kde se nachází“, aby „přispěl k obraně vlasti“.

Mocná pobočka Al-Káidy už má tisíce bojovníků. Džihádisté drtí země Sahelu

Jedním z těch, kteří se objevují v propagandistických videích z Teheránu, je Ajtak Barani, dlouhodobě žijící v Německu a příznivec radikálního hnutí Hamás, který byl loni ve Frankfurtu odsouzen a pokutován za oslavování útoků Hamásu na Izrael ze 7. října.

„Úroveň ohrožení, kterou představují íránské zpravodajské služby pro židovské a izraelské cíle, jakož i pro jednotlivce a skupiny íránské opozice v Německu, zůstává vysoká,“ uvedla BfV.

V případě teroristických aktivit sponzorovaných státem, se íránské zpravodajské služby spoléhají především na zástupce napojené na sítě organizovaného zločinu. Ty již v cílových zemích působí, dodala agentura.

Jako levnější prozatímní strategii se režim od března 2026 spoléhá na náborovou kampaň provozovanou pod názvem Harakat Ašab al-Jamin al-Islamía (HAYI). Podle BfV využívá HAYI k propagaci svých aktivit sociální sítě v proíránských a šíitských extremistických kruzích.

Syřan dostal doživotí za loňský teror v německém Solingenu. Zabíjel nožem

„Její model spočívá v málo sofistikovaných, hromadných útocích prováděných jednorázovými místními rekruty – často mladými drobnými zločinci nebo nezletilými – kontaktovanými přes Snapchat nebo Telegram a placenými malými částkami v hotovosti,“ řekl výzkumník Adrian Shtuni.

Shtuni uvedl, že zdokumentoval 17 útoků v Evropě, které připisuje HAYI, přičemž většina z nich zahrnovala primitivní výbušná zařízení nebo noční žhářské útoky.

„Nasazením mladých, levných a obětovatelných agentů mohou státy či sítě vytvářet hrozby, které je obtížné předvídat či sledovat. Jejich potlačení je nákladné a je ještě těžší zneškodnit konvenčními protiteroristickými metodami,“ uvedl a dodal, že takové operace jsou pro íránské Revoluční gardy mnohem levnější než výcvik profesionálních agentů či riskování přímého zapojení státu.

Neustálý nápor incidentů nižšího stupně ze strany HAYI podle něj hrozí přetížením evropských bezpečnostních služeb, které jsou nuceny chránit měkké cíle, jako jsou synagogy, školy a komunitní centra, a zároveň sledovat rostoucí objem online aktivity a vyšetřovacích stop.

Pryč s íránským režimem! V Mnichově demonstrovalo 250 tisíc lidí

„Dvojí přístup – konkrétně nízkonákladové obtěžování ve stylu HAYI potenciálně kombinované s propracovanějšími spiknutími ze strany vycvičených navrátilců nebo reaktivovaných spících buněk – představuje reálné riziko, na které by se evropské úřady měly připravit.“

V pátek americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo zatčení Muhammada Bakíra Sádiho, vysokého velitele jedněch z mnoha iráckých šíitských milicí a údajného klíčového organizátora operací HAYI.

Během pouhých tří měsíců Muhammad Sádi údajně řídil osmnáct teroristických útoků v Evropě – namířených i proti občanům a zájmům Spojených států. Sádiho následně zadržela americká FBI během cesty do Turecka.

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Developer Trump opět mění Bílý dům. Kvůli zničené trávě postaví nový heliport

Prezident Donald Trump opouští Bílý dům, čtyři hodiny před inaugurací Joea...

Další zvelebení Bílého domu. Donald Trump se podle amerických médií chystá před svým sídlem ve Washingtonu, D.C. postavit nový heliport. Chce zamezit zničení trávníku před jedním z vchodů, kde dosud...

19. května 2026  16:53

Jak snížit počet sebevražd na železnicích. Pomoci mají speciální cedule u tratí

Správa železnic instaluje u vybraných tratí speciální informační cedule s...

Správa železnic instaluje u vybraných tratí speciální informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc, který má lidem pomoci v těžké životní situaci. Zároveň zahajuje kampaň na podporu duševního...

19. května 2026  16:48

Bude lebka Zdislavy vystavena? Mluví se o dohodě mezi policií a zlodějem

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Lebka svaté Zdislavy, kterou před týdnem ukradl muž z baziliky v Jablonném v Podještědí, už nebude vystavena a vrátí se ke zbytku těla. Tak údajně zní dohoda, kterou uzavřeli kriminalisté s mužem,...

19. května 2026  16:46

Příliš i na Iráčany. Písečná bouře zahalila vše do oranžova, jde o zdraví

Písečná bouře v iráckém Nadžafu přebarvila nebe na oranžovo. (18. května 2026)

Silná písečná bouře v pondělí zbarvila nebe v Iráku do oranžova. Kromě působivých výjevů však vedla i k problémům v dopravě a zdravotním potížím místních obyvatel. Ti od úřadů dostali doporučení, aby...

19. května 2026  16:42

Vojenské opravny u Nového Jičína mohou vyrábět obrněné vozy Bushmastery

Australský obrněný vůz Bushmaster by mohly vyrábět vojenské opravny v Šenově u...

Naději na nové zakázky přináší Vojenskému opravárenskému podniku (VOP CZ) nově podepsaná smlouva se společností Thales. Státní podnik sídlící v Šenově u Nového Jičína by díky tomu mohl vyrábět vozy...

19. května 2026  16:40

Izrael na moři zadržel i sestru irské prezidentky. Nepřijatelné, zuří premiér

Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do...

Mezi aktivisty z flotily směřující do Pásma Gazy, které v pondělí zadržela izraelská armáda, je Margaret Connollyová, sestra irské prezidentky Catherine Connollyové. Irský premiér Micheál Martin...

19. května 2026  16:39

Vystrčil půjde na Pouť smíření. Připomíná pochod smrti brněnských Němců

Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do...

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se zúčastní Poutě smíření. Ta se koná v rámci festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do Brna Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL). Vystrčil festivalu...

19. května 2026  11:11,  aktualizováno  16:30

Válka zničí naši ekonomiku, rychle ji ukončeme, šokoval ruský poslanec v Dumě

Komunista Renat Sulejmanov hovoří s novináři v kanceláři místní pobočky Ruské...

Rusko dlouhodobě ekonomicky nezvládne válku na Ukrajině, zaznělo od poslance ve Státní dumě. Komunista Renat Sulejmanov varoval jak na půdě sněmovny, tak v regionálním tisku před astronomickými...

19. května 2026  16:01

Při natáčení Nebe je rudý jsem absolvovala psychedelické zkušenosti, vzpomíná Monika Načeva

Zpěvačka Monika Načeva

Po třiceti letech od původního vydání se na trhu znovu objevilo album Nebe je rudý zpěvačky Moniky Načevy. Vinylová reedice připomíná jedno z nejzásadnějších tuzemských alb 90. let, na němž se Načeva...

19. května 2026

Dávejme čtvrt procenta HDP na pomoc Ukrajině, vyzval Rutte. Proti je i Česko

Generální tajemník NATO Mark Rutte gestikuluje během tiskové konference v...

Generální tajemník NATO Mark Rutte požádal spojence, aby na pomoc Ukrajině vyčlenili 0,25 procenta HDP. Snaží se tak zmírnit rostoucí napětí uvnitř Aliance ohledně nerovnoměrné pomoci Kyjevu. Návrh,...

19. května 2026  15:58

VIDEO: Nebezpečná zábava. Řidič projel kruhový objezd středem, chlubil se na síti

Řidič se v Plzni u Area Bory natáčel, jak projíždí kruhový objezd rovně

Zřejmě videi ze sociálních sítí se inspiroval řidič v Plzni, který se svou Škodou Fabií nedaleko Area Bory projel kruhový objezd rovně, a ještě se u toho nechal natáčet. Záběry se pak sám chlubil na...

19. května 2026  15:50

Výbor pro obranu projedná nového šéfa armády, dorazí Řehka i Zůna

Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce dosavadního...

Projednávat návrh na nového náčelníka generálního štábu by měl sněmovní výbor pro obranu příští týden ve středu ráno. Řekl to předseda výboru Josef Flek (STAN). Přizváni budou současný náčelník štábu...

19. května 2026  15:29

