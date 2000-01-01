náhledy
Zatímco lidstvo stále vede zdlouhavé debaty o klimatických změnách, termokamery v americkém Washingtonu i v jihokorejském Soulu vydávají nekompromisní svědectví. Snímky zachycující vlny veder vypadají spíše jako vystřižené ze sci-fi filmu o apokalypse.
Autor: Profimedia.cz
Použitá teplotní paleta odhaluje drsný kontrast: zatímco lidská těla či stíny pod stromy zůstávají fialové a modré, rozpálený beton, fasády a kapoty aut svítí v infračerveném spektru jako žhavá bílo-žlutá láva.
Autor: Profimedia.cz
Pohled přes termovizi odkrývá neviditelné peklo, v němž se i obyčejná procházka po chodníku mění v test lidské odolnosti.
Autor: Profimedia.cz
Jen v Rakousku, které leží v mírném klimatickém pásu, padl před dvěma dny absolutní teplotní rekord. Na meteorologické stanici ve Vídni teploměr ukázal 40,8 stupně Celsia.
Autor: Profimedia.cz
Také v Česku při červnovém měření pomocí termokamery dosáhly na některých místech v Praze teploty povrchů až 60 stupňů Celsia.
Autor: Profimedia.cz
Takzvané tepelné ostrovy, čili místa s výrazně vyšší teplotou, než má jejich okolí, vznikají hlavně ve velkých městech.
Autor: Profimedia.cz
V centrech měst se například kvůli betonu mohou chodníky a budovy rozehřívat na více než 50 stupňů, tmavá auta mají ale až o 20 stupňů víc.
Autor: Profimedia.cz
V Česku v úterý překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord polovina stanic, které fungují alespoň 30 let.
Autor: Profimedia.cz