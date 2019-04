Pašeračka Tereza odsouzená v Pákistánu se odvolala, chce rozsudek anulovat

Mladá žena od počátku tvrdí, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Vedle trestu odnětí svobody dostala i pokutu 113 tisíc pákistánských rupií (zhruba 18,5 tisíce korun).



Pákistánští celníci mladou ženu zadrželi loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se chystala pokračovat do Irska.

Média původně uváděla, že vezla devět kilogramů drogy, v době závěrečného soudního stání některá psala, že šlo o osm a půl kilogramu heroinu.

Kromě Češky čelil v případu obvinění také jeden muž, který není z České republiky. Toho však pákistánský soud minulý týden zprostil viny.



Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24,5 milionu Kč).

Soud s Češkou začal loni v březnu. Poté bylo soudní stání několikrát odročeno kvůli absenci vyšetřovatele, nepřítomnosti dalších svědků, stávce místních soudců nebo kvůli tomu, že soudce byl delší dobu na náboženské pouti. Dalším důvodem byl například i kriketový turnaj.