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Teplotní rekordy padaly v celé Evropě. Vedro v Česku předčily jen čtyři země

Matouš Waller
  6:10
Vlna veder prošla Evropou. Ve Francii naměřili přes 44 stupňů Celsia.

Vlna veder prošla Evropou. Ve Francii naměřili přes 44 stupňů Celsia. | foto: Jean-Christophe Verhaegen / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Vlna veder prošla Evropou. Ve Francii naměřili přes 44 stupňů Celsia.
Vlna veder prošla Evropou. Ve Francii naměřili přes 44 stupňů Celsia.
Vlna veder prošla Evropou. Ve Francii naměřili přes 44 stupňů Celsia.
Vlna veder prošla Evropou. Ve Francii naměřili přes 44 stupňů Celsia.
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Uplynulý víkend přinesl do Česka nebývale vysoké teploty. Extrémní vlnu veder však v posledních dnech zažila takřka celá Evropa. Podle meteorologické služby EU Copernicus v Evropě rostou teploty nejrychleji ze všech kontinentů. Rekordy padly skoro ve všech zemích a jen ve čtyřech bylo větší horko než v Česku.

O uplynulém víkendu naměřili meteorologové nejvyšší teplotu v historii měření na našem území. Nejvyšší hodnotu v neděli 28. června zjistili na stanici v Doksanech nedaleko Litoměřic a to 41,9 stupně Celsia. Nový rekord předčil jen den staré údaje – na stejné stanici se v sobotu rtuť teploměru vyšplhala na 40,9 stupně Celsia.

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Zatím poslední vlna veder tak překonala čtrnáct let starý rekord. Na stanici ve středočeských Dobřichovicích v srpnu 2012 meteorologové naměřili 40,4 stupně Celsia. Ta navíc jako jediná zůstala v pomyslné první desítce nejvyšších naměřených hodnot. Všechny ostatní jsou nové a pochází právě z uplynulého víkendu.

Rekordy padaly napříč Evropou

Podobné denní přepisování rekordů se dotklo většiny Evropy. V Německu padlo dosavadní šestileté maximum 41,2 stupně Celsia, v sobotu tam naměřili 41,5 °C. V neděli pak meteorologové v Neißemünde v Braniborsku u hranic s Polskem uviděli na přístrojích 41,7 stupně.

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Vlna veder v uplynulém týdnu prošla napříč celou Evropou ze západu na východ. Jako první ji už 23. června zaznamenala Francie. Meteorologové naměřili rekordních 44,6 stupně Celsia. Nové nejvyšší teploty má také Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

Ovšem ten český překonaly jen čtyři země.

Nejvyšší naměřené teploty vlny veder uplynulého týdne
ZeměMaximální teplota (ve stupních Celsia)
Belgie38,4
Bělorusko40,4
Bosna a Hercegovina41
Česko41,9
Dánsko37,0
Francie44,6
Chorvatsko39,5
Irsko30,6
Itálie40,1
Litva36,3
Lucembursko38,2
Maďarsko42
Německo41,7
Nizozemsko39,4
Polsko40,5
Portugalsko46,6
Rakousko40,1
Rumunsko40,8
Slovensko41,3
Slovinsko38,7
Španělsko46
Švédsko36,3
Švýcarsko39
Velká Británie37,7

Ze srovnání vyplývá, že Česká republika patřila během posledních sedmi dní k nejteplejším regionům Evropy. Jen ve čtyřech dalších zemích byly maximální teploty vyšší – ve Francii, Maďarsku, Portugalsku a Španělsku.

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Právě na Pyrenejském ostrově byly teploty nejvyšší z celé Evropy. Španělsko hlásilo maximum 46 stupňů Celsia v sobotu 27. června. Hodnota však nestačila na překonání dosavadního rekordu 47,6 stupně Celsia, který tamní meteorologové naměřili v srpnu 2021 nedaleko Córdoby na jihu země.

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Vlny veder spojují odborníci s klimatickými změnami, které Evropa odnáší těžce, jelikož je dle meteorologické služby Evropské Unie Copernicus kontinentem, který se ohřívá ze všech nejrychleji. Ta nedávná vlna byla tou nejhorší v historii, dle odborníků však lze čekat stále větší extrémy, které vedou i k vážným zdravotním komplikacím.

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