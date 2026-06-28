V Polsku v neděli padl absolutní teplotní rekord ve městě Slubice na západě země, bylo tam naměřeno 40,5 stupně.
Slubice leží na hranici s Německem přibližně 40 kilometrů severně od Neissemünde, kde dnes naměřili 41,7 stupně, což je nový německý rekord.
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Stovky lidí uvázly v Německu na hodiny ve vlaku. Uvnitř bylo až 50 stupňů
Dosavadní rekord v Německu byl ze soboty a činil 41,5 stupně. Ten předchozí 41,2 stupně byl z pátku. Předtím držela šest let rekord teplota 41,2 stupně naměřená na stanicích v Tönisvorstu a v Duisburgu v Severním Porýní-Vestfálsku.
O víkendu panovaly téměř po celém Německu teploty kolem 40 stupňů, od západu se dnes začalo mírně ochlazovat. Výrazné ochlazení se čeká v noci na pondělí. Meteorologové varovali, že místy zřejmě přijdou silné bouřky doprovázené vydatným deštěm, kroupami a silnými poryvy větru.
Bratislava zažila nejteplejší den v historii měření
Extrémní vlna veder sužovala také Slovensko. V Bratislavě v neděli padl historický teplotní rekord, krátce před 16:00 teplota na měřící stanici ve čtvrti Koliba vystoupala na 39,5 stupně Celsia. Dosavadní rekord 39,4 stupně Celsia ve slovenské metropoli byl podle portálu ze srpna roku 2013. Vedra ovlivnila na Slovensku vlakovou dopravu.
Více než 39 stupňů Celsia zaznamenali slovenští meteorologové druhý den v řadě, a to hned na několika místech v zemi. Absolutní rekord v historii měření na Slovensku, a to 40,3 stupně Celsia, je z července 2007.
Bratislava už z pátku na sobotu zažila rekordně teplou noc, když teplota na Kolibě podle dřívějších údajů meteorologů neklesla pod 26,3 stupně Celsia.
Slovenský národní vlakový dopravce ZSSK oznámil, že po snížení maximální povolené rychlosti na tratích kvůli vedrům nabírají dálkové vlaky zpoždění v trvání zhruba do 60 minut.
Mimořádně teplé počasí by na Slovensku mělo pokračovat též v úvodu příštího týdne. Také na pondělí a na úterý platí pro část země nejvyšší stupeň výstrahy před vysokými teplotami.