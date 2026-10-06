Strategie má za cíl objasnit postup Aliance v případě vniknutí nepřítele na území NATO a ujistit veřejnost o její připravenosti. Do dokumentu, který nastiňuje tzv. teorii vítězství, měli možnost nahlédnout reportéři agentury Bloomberg.
V poslední době se objevila řada zpráv, že Moskva o takovém kroku uvažuje. Generální tajemník NATO Mark Rutte nedávno uvedl, že neexistují žádné náznaky, že by se Rusko připravovalo na konvenční útok proti Alianci, avšak Evropa by měla být připravena na dlouhodobé hybridní útoky.
Mluvčí generála Grynkewiche, plukovník Martin O’Donnell, odmítl podrobnosti plánu komentovat, zdůraznil však, že Aliance má „čistě obranný charakter“.
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„Teorie vítězství vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě je prostá: udržet si převahu NATO,“ uvedl O’Donnell. „Vzhledem k nestabilnímu a složitému globálnímu bezpečnostnímu prostředí musíme již nyní vytvořit podmínky pro odstrašení agrese a v případě napadení zvítězit,“ dodal.
Dva cíle: Odstrašit nepřítele a přesvědčit veřejnost o nutných výdajích
Ačkoli jsou obecné zásady vedení války ze strany NATO známé, otevřená komunikace o nich je vzácná. Cílem této iniciativy je ujistit veřejnost o připravenosti NATO a zároveň poskytnout konkrétnější představu o tom, co stojí za zvýšenými výdaji na obranu.
Dokument má spojencům rovněž ukázat, jak by NATO propojilo tradiční zbraně s novými schopnostmi, které se objevily po zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, a podnítit je k větším investicím do obrany i lepším přípravám. Uvedly to zdroje, které si kvůli citlivosti tématu přály zůstat v anonymitě.
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Strategie zdůrazňuje obranný charakter NATO a nutnost vyhnout se nechtěným provokacím, přičemž v rámci odstrašování výslovně zmiňuje potřebu společně čelit hybridním hrozbám – tedy agresivním krokům, které nedosahují intenzity otevřeného konfliktu. NATO chce svou připraveností docílit toho, aby protivník dospěl k závěru, že nemůže zvítězit, uvádí strategie.
Vpád zastaví drony, AI a drtivá protiofenziva
V případě napadení by NATO vpád zastavilo kombinací pozemních sil a dalších prostředků v rámci iniciativy NATO pro odstrašování na východním křídle (Eastern Flank Deterrence Initiative).
Tento koncept sází na levné drony, systémy s minimální posádkou a navádění cílů s využitím umělé inteligence. Po získání svobody pohybu na bojišti by se Aliance snažila zničit nepřátelské systémy velení a řízení s cílem rychle a drtivě porazit ruské síly.
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Většina evropských spojenců v NATO masivně navýšila výdaje na obranu. Objevují se ale neshody ohledně priorit: zda upřednostnit tradiční zbraně, jako jsou tanky, či alternativní technologie, které se dostaly do popředí během konfliktu na Ukrajině.
Šéf německé rozvědky pro zahraniční operace v pondělí varoval zákonodárce, že ruský prezident Vladimir Putin již překročil bod, kdy by mohl útoky na Ukrajinu ukončit, „aniž by ohrozil svou mocenskou základnu doma“, což zvyšuje rizika pro celý kontinent.
USA letos v létě rozeslaly spojencům v NATO dotazník, v němž zjišťovaly údaje o výdajích na obranu a míře podpory politiky prezidenta Donalda Trumpa. Tyto informace mají sloužit jako podklad pro rozhodování o plánovaném omezení amerických vojenských kapacit vyčleněných na obranu Evropy.
Součástí dotazníku byla i otázka, zda mají spojenci k dispozici další síly, které by mohly vyčlenit pro potřeby obranných plánů generála Grynkewiche.