V USA vybuchla továrna na munici. Kvůli dalším explozím se záchranáři drží zpátky

19:57
  19:51
Několik mrtvých si v pátek vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v americkém státě Tennessee, řada dalších lidí je pohřešována. Záchranáři se kvůli sekundárním explozím musí stále držet mimo hořící pole trosek.

Výbuch, který slyšeli a pocítili lidé na kilometry daleko, se stal v závodě společnosti Accurate Energetic Systems, uvedl úřad šerifa. Firma podle svého webu vyrábí a testuje výbušniny v areálu o osmi budovách, který se rozkládá na zalesněných kopcích poblíž města Bucksnort asi 85 kilometrů jihozápadně od Nashvillu.

„V tuto chvíli skutečně máme několik nezvěstných osob. Snažíme se brát ohled na rodiny a celou situaci,“ řekl na tiskové konferenci šerif okresu Chris Davis. „Máme také několik mrtvých,“ dodal. Příčina výbuchu nebyla bezprostředně známa, vyšetřování může podle šerifa trvat několik dní.

VIDEO: Vyražená okna, všude střepy. Policie ukázala zkázu po výbuchu v muničce

Letecké záběry a snímky z místa neštěstí ukazují, že exploze zcela srovnala se zemí jednu z budov na kopci, kde zůstaly jen doutnající trosky a ohořelé vraky vozidel.

Záchranáři se zpočátku nemohli dostat do továrny kvůli pokračujícím detonacím, sdělil agentuře AP šéf místních záchranářů David Stewart. Ani on neměl informace o přesném počtu obětí.

Ve Francii vybuchla továrna na prach do munice, ta se používá i na Ukrajině

Ačkoli místo neštěstí již bylo zabezpečeno před velkými výbuchy, stále lze slyšet menší exploze, uvedl Davis.

V USA vybuchla továrna na munici. Kvůli dalším explozím se záchranáři drží zpátky

