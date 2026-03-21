Tenerife zasypal sníh a řádí tam vítr. Úřady varují před narušením letecké dopravy

Autor: ,
  9:47
Ostrov Tenerife v pátek vyhlásil stav nouze kvůli bouři Therese, která na španělské Kanárské ostrovy přinesla sníh a vítr dosahující rychlosti 120 kilometrů v hodině. Nepříznivé meteorologické podmínky mohou přetrvávat po celý víkend, varují úřady. Počasí může narušit leteckou dopravu.

Španělská meteorologická služba Aemet už ve středu varovala, že Kanárským ostrovům hrozí v pátek a během víkendu silný vítr, přívalový déšť, povodně a rozbouřené moře.

Úřady vyzvaly obyvatele, aby se vyhnuli cestám, které nejsou naprosto nezbytné, a neustále sledovali oficiální informace.

Ostrov Tenerife v pátek vyhlásil stav nouze kvůli bouři Therese, která na španělské Kanárské ostrovy přinesla sníh a vítr dosahující rychlosti 120 kilometrů v hodině. (20. března 2026)
16 fotografií

Na Tenerife už bylo kvůli nepříznivému počasí zaznamenáno několik výpadků proudu a záchranáři zasahovali v pobřežních oblastech kvůli vysokým vlnám a stoupající vodě.

Školy na ostrově zůstaly už od čtvrtka uzavřené a úřady doporučily práci z domova. Zrušeny byly kulturní i sportovní akce.

Sníh napadl také na sopku Teide, která se nachází uprostřed ostrova Tenerife. „Pro turisty, kteří si možná myslí, že Kanárské ostrovy jsou destinací, kde svítí slunce po celý rok, to může být překvapení, ale sníh na sopce vlastně není nic neobvyklého, zejména v zimě a na začátku jara,“ poznamenal v této souvislosti britský server televize BBC.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

20. března 2026  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.