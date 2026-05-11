Na letišti na Tenerife již podle španělských médií čekají dvě letadla, která přepraví evakuované do Nizozemska. Někteří z cestujících ale odtamtud budou pokračovat do Oceánie.
Loď v pondělí pozdě odpoledne musela přistát v přístavu, aby bylo možné zaručit bezpečnost evakuovaných a lidí zapojených do evakuace, uvedla ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová. V neděli se evakuace uskutečnila, aniž by loď připlula k molu. Úřady evakuací na moři chtěly zmírnit obavy místních, které operaci doprovázely.
V neděli podle předchozího prohlášení ministryně zdravotnictví Garcíaové loď opustilo 94 lidí. Na palubě v současnosti zůstává 26 členů posádky, kteří zajistí přesun lodi do Nizozemska. Na zhruba pětidenní plavbu se vydají i s tělem jedné zemřelé cestující.
|
Loď s hantavirem opustilo 93 lidí, evakuace bude pokračovat v pondělí
Výletní loď MV Hondius, plující pod nizozemskou vlajkou, zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. První cestující, 70letý Holanďan, zemřel na palubě 11. dubna. Po necelých dvou týdnech bylo jeho tělo vyloženo na ostrově Svatá Helena, kde vystoupily také tři desítky lidí, včetně manželky zesnulého Nizozemce, která 26. dubna zemřela v nemocnici v Johannesburgu. Testy v tamní nemocnici potvrdily, že se jedná o hantavirus.
|
U Francouzky z výletní lodi se potvrdil hantavirus, příznaky mají i Američané
Na nákazu hantavirem na lodi zemřela 2. května také žena z Německa. Den nato zakotvila loď na Kapverdských ostrovech, jejichž úřady nepovolily vylodění pasažérů s tím, že nemají dostatečné zdravotnické kapacity. Později bylo vyjednáno, že loď popluje na španělské Kanárské ostrovy, kam dorazila tuto neděli.
|
6. května 2026