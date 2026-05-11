Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní. Zůstává část posádky

Autor: ,
  19:36aktualizováno  20:12
Posledních 28 lidí v pondělí kolem 19:30 SELČ opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize TVE z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní se přesouvají v autobusech na letiště, odkud vzápětí odletí. Loď již opustila přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru.

Na letišti na Tenerife již podle španělských médií čekají dvě letadla, která přepraví evakuované do Nizozemska. Někteří z cestujících ale odtamtud budou pokračovat do Oceánie.

Pracovníci v osobních ochranných prostředcích stojí na palubě tankeru vedle výletní lodi MV Hondius, na které propukla epidemie hantaviru, v přístavu Granadilla de Abona na Tenerife. (11. května 2026)
Pracovníci v osobních ochranných prostředcích stojí na palubě tankeru vedle výletní lodi MV Hondius, na které propukla epidemie hantaviru, v přístavu Granadilla de Abona na Tenerife. (11. května 2026)
Pracovníci v osobních ochranných prostředcích stojí na palubě tankeru vedle výletní lodi MV Hondius, na které propukla epidemie hantaviru, v přístavu Granadilla de Abona na Tenerife. (11. května 2026)
Cestující jsou před nástupem do letadla na Tenerife stříkáni dezinfekčním prostředkem poté, co vystoupili z výletní lodi MV Hondius postižené hantavirem. (10. května 2026)
18 fotografií

Loď v pondělí pozdě odpoledne musela přistát v přístavu, aby bylo možné zaručit bezpečnost evakuovaných a lidí zapojených do evakuace, uvedla ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová. V neděli se evakuace uskutečnila, aniž by loď připlula k molu. Úřady evakuací na moři chtěly zmírnit obavy místních, které operaci doprovázely.

V neděli podle předchozího prohlášení ministryně zdravotnictví Garcíaové loď opustilo 94 lidí. Na palubě v současnosti zůstává 26 členů posádky, kteří zajistí přesun lodi do Nizozemska. Na zhruba pětidenní plavbu se vydají i s tělem jedné zemřelé cestující.

Loď s hantavirem opustilo 93 lidí, evakuace bude pokračovat v pondělí

Výletní loď MV Hondius, plující pod nizozemskou vlajkou, zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. První cestující, 70letý Holanďan, zemřel na palubě 11. dubna. Po necelých dvou týdnech bylo jeho tělo vyloženo na ostrově Svatá Helena, kde vystoupily také tři desítky lidí, včetně manželky zesnulého Nizozemce, která 26. dubna zemřela v nemocnici v Johannesburgu. Testy v tamní nemocnici potvrdily, že se jedná o hantavirus.

U Francouzky z výletní lodi se potvrdil hantavirus, příznaky mají i Američané

Na nákazu hantavirem na lodi zemřela 2. května také žena z Německa. Den nato zakotvila loď na Kapverdských ostrovech, jejichž úřady nepovolily vylodění pasažérů s tím, že nemají dostatečné zdravotnické kapacity. Později bylo vyjednáno, že loď popluje na španělské Kanárské ostrovy, kam dorazila tuto neděli.

6. května 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Bouřky zasáhly část Česka. Kvůli přívalovým dešťům přibývá výjezdů hasičů

Kroupy po bouřce na Plzeňsku. (11. května 2026)

Bouřky v pondělí odpoledne zasáhly část Česka. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před silnými srážkami, lokálním zatopením i nárazy větru. Nejvýraznější projevy počasí meteorologové...

11. května 2026  11:14,  aktualizováno  20:34

Trump vážně zvažuje, že z Venezuely udělá 51. stát USA, tvrdí reportér Fox News

Americký prezident Donald Trump (2026)

Americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát. Na síti X to napsal zpravodaj televize Fox News John Roberts. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy...

11. května 2026  20:14

Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní. Zůstává část posádky

Pracovníci v osobních ochranných prostředcích stojí na palubě tankeru vedle...

Posledních 28 lidí v pondělí kolem 19:30 SELČ opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize TVE z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní se přesouvají v...

11. května 2026  19:36,  aktualizováno  20:12

Shoda na důchodech stále v nedohlednu. Odbory odmítají odsunout dřívější penze

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (vlevo) a předseda odborů Josef...

Téměř tříhodinová pondělní debata zástupců vlády, zaměstnavatelů a odborů přinesla posun v otázce investic či zdravotnictví, ale v klíčovém bodě důchodové reformy zůstávají pozice rozdělené. Odbory...

11. května 2026  13:33,  aktualizováno 

Hantaviry přenášené hlodavci útočí i v Česku. Smrt lesníka objasnila až pitva

Premium
ilustrační snímek

Svět řeší epidemii z výletní lodi, kde se rozšířil jihoamerický hantavirus Andes přenosný z člověka na člověka. Do pondělí onemocnělo deset lidí, tři zemřeli. Podle odborníků je riziko šíření nemoci...

11. května 2026

Macron oznámil investice do Afriky ve výši 23 miliard eur. A také zkritizoval nedostatek respektu

Francouzský prezident Emmanuel Macron během summitu „Africa Forward Summit...

Francouzský prezident Emmanuel Macron na závěr francouzsko-afrického obchodního fóra Africa Forward v Nairobi oznámil investice do Afriky v celkové výši 23 miliard eur (téměř 560 miliard korun). Z...

11. května 2026  18:40,  aktualizováno  19:59

Nehoda dvou kamionů a dodávky uzavřela dálnici D2 před Brnem nejméně na dvě hodiny

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. (1. září 2025)

Nehoda dvou nákladních aut a dodávky na dálnici D2 u Blučiny uzavřela před 18:30 dálnici ve směru na Brno. Při nehodě se zranil jeden člověk, uzavírka potrvá nejméně do 20:15, řekl mluvčí...

11. května 2026  19:27

Německo nebude zasahovat do debaty o sjezdu sudetských Němců, vzkázalo tamní ministerstvo

Český ministr zahraničí Petr Macinka a německý ministr zahraničí Johann...

Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, informovala ČTK s odvoláním na německé ministerstvo...

11. května 2026  19:03

V Thajsku zabavili čtvrt tuny slonoviny. Pašeráci ji prodávali přes Facebook

Thajské úřady zabavily 250 kilogramů z Afriky pašované slonoviny. (11. května...

Thajské úřady zabavily 250 kilogramů z Afriky pašované slonoviny v odhadované hodnotě 300 tisíc dolarů (6,2 milionu korun). Pro thajskou policii jde o největší zabavenou zásilku za posledních deset...

11. května 2026  18:46

Příměří s Íránem je před zhroucením, naznačil Trump. Návrh protistrany odmítl

Americký prezident Donald Trump na akci organizace Turning Point USA v kostele...

Americký prezident Donald Trump v pondělí naznačil, že příměří s Íránem je těsně před zhroucením. Děje se tak poté, co šéf Bílého domu odmítl nejnovější návrh Teheránu, jenž podle něj neobsahoval...

11. května 2026  18:18,  aktualizováno  18:42

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Generální ředitel hasičů Vlček v létě skončí. Podle Metnara kvůli věku

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, zůstává ve...

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) Vladimír Vlček po konci mandátu v létě odejde do civilu. Řekl to v pondělí serveru Novinky.cz. O další mandát usilovat nechce. Bližší důvody...

11. května 2026  18:33

Muž na zastávce napadl partnerku a odřezal jí vlasy

Muž na zastávce v Plzni napadl partnerku a odřezal jí vlasy. (7. května 2026)

Plzeňští kriminalisté řešili minulý týden vážné napadení ženy, které její partner na zastávce vyhrožoval nožem a odřezal jí větší část vlasů. Muž se po incidentu dal na útěk a cestou se zbavil útočné...

11. května 2026  18:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.