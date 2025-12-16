Tělo ubodané 11leté dívky leželo u potoka. Podezřelá je o rok starší spolužačka

V Jelení Hoře na jihu Polska byla zadržena 12letá dívka, která je podezřelá, že ubodala svoji o rok mladší spolužačku. Mluvčí prokuratury uvedla, že motiv činu není známý a že se dívky znaly od vidění, o kamarádky nešlo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policie v Jelení Hoře, městě nedaleko hranic s Českem, v pondělí dostala informaci o tom, že na břehu potoka asi 200 metrů od školy leží tělo dívky. Byly na něm bodné rány nožem.

Z vraždy je podezřelá o rok starší dívka, která s obětí chodila do stejné školy. Soud povolil policii, aby 12letou školačku zadržela, informuje televize TVN24 na svých internetových stránkách. Dnes ji vyslechla. Zároveň shromažďuje informace ze záznamů městských kamer nebo od člověka, který policii nahlásil, že vidí, jak se dívky perou.

Údajná pachatelka v minulosti neměla problémy se zákonem. Vzhledem k jejímu věku s ní trestní řízení musí být vedené podle zvláštního zákona týkajícího se dětí. Po výslechu dívky všechna akta k případu dostal rodinný soud, který kromě jiného rozhoduje o trestných činech spáchaných nezletilými.

Kvůli tomuto případu v Jelení Hoře zasedl krizový štáb a starosta Jacek Lužniak řekl, že žáci a učitelé školy, kam zavražděná dívka chodila, dostanou psychologickou pomoc. Tuto podporu budou moci využít i rodiče oběti. Psychology do Jelení Hory pošle i ministerstvo vnitra, oznámil náměstek šéfa resortu Wieslaw Szczepański. Lužniak také oznámil, že v den pohřbu dívky bude v Jelení Hoře vyhlášen smutek. Kdy se pohřeb uskuteční, ale zatím není jasné.

