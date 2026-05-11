Ostatky byly následně převezeny do vojenské nemocnice, odkud budou dopraveny do vlasti. Pátrání po druhém nezvěstném vojákovi stále pokračuje. Anonymní zdroj z americké armády agentuře AFP sdělil, že šlo pravděpodobně o nehodu. Spojitost s terorismem vyloučil.
Po zmizení obou vojáků zahájily americké, marocké a spojenecké síly rozsáhlé pozemní, vzdušné a námořní pátrací operace. Americké velitelství pro Afriku uvedlo, že pátrání pokrylo více než 8 tisíc kilometrů čtverečních mořské plochy a okolního pobřeží. Do akce se zapojilo více než deset letadel, maročtí jeskynní potápěči a bezpilotní podvodní plavidlo.
USA pohřešují v Maroku dva své vojáky. Zřejmě spadli do oceánu během túry
Cvičení African Lion (Africký lev), které začalo v dubnu a do kterého se zapojilo přes 7 tisíc vojáků z více než 30 zemí, hostí vedle Maroka také Tunisko, Ghana a Senegal. Vojenské manévry měly podle oficiálního plánu skončit 8. května.