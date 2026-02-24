Pavel Durov je podle všech měřítek podivín. Technologický génius, zapřísáhlý libertarián, asketa a vegetarián, který nepije alkohol ani kafe, chodí pouze v černém a o minulých Velikonocích se nechal vyfotit ve chlévě jako namakaný Ježíš Kristus s jehňátky.
Je to excentrický geek, který před lety vyhazoval bankovky z okna a pak se díval, jak se o ně lidé na ulici perou. A pokud by vám to nestačilo, tak vězte, že s oblibou daruje své sperma a po světě prý běhá už více než sto jeho potomků.
Poslední charakteristiku do jeho životopisu připsala nyní ruská prokuratura: jednačtyřicetiletého rodáka z Leningradu a zakladatele populární aplikace Telegram začala vyšetřovat kvůli podezření z podpory terorismu.
Je ovšem také možné, že Moskva se snaží Durova přitlačit, aby jí poskytl klíče k šifrované komunikaci.