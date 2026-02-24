„Zpátky k poštovním holubům.“ Kreml vypne Telegram, reptají i nejtvrdší jestřábi

Pavel Durov, zakladatel komunikační platformy Telegram | foto: koláž iDNES.cz

Adam Hájek
  20:00
Poslední ostrůvek svobody slova v Rusku má namále. Putinovský režim se chystá zcela zablokovat aplikaci Telegram, kterou využívá šedesát procent Rusů. Skončit by mohla už do tří měsíců, jenže poslední zákroky státního cenzora vzbudily nebývalou nelibost mezi vojáky i nacionalistickými komentátory.

Pavel Durov je podle všech měřítek podivín. Technologický génius, zapřísáhlý libertarián, asketa a vegetarián, který nepije alkohol ani kafe, chodí pouze v černém a o minulých Velikonocích se nechal vyfotit ve chlévě jako namakaný Ježíš Kristus s jehňátky.

Je to excentrický geek, který před lety vyhazoval bankovky z okna a pak se díval, jak se o ně lidé na ulici perou. A pokud by vám to nestačilo, tak vězte, že s oblibou daruje své sperma a po světě prý běhá už více než sto jeho potomků.

Poslední charakteristiku do jeho životopisu připsala nyní ruská prokuratura: jednačtyřicetiletého rodáka z Leningradu a zakladatele populární aplikace Telegram začala vyšetřovat kvůli podezření z podpory terorismu.

Je ovšem také možné, že Moskva se snaží Durova přitlačit, aby jí poskytl klíče k šifrované komunikaci.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

Velké země přežijí porážku, ne nekonečnou strategii, vzkázal Macinka Lavrovovi

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...

Rusko by mělo přiznat, že jeho plán na Ukrajině nevyšel. Na Valném shromáždění OSN v New Yorku to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ve svém projevu vzkázal šéfovi ruské diplomacie...

24. února 2026  15:15,  aktualizováno  20:05

Západ podporuje Ukrajinu na hranici udržitelné obrany, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel před setkáním s kandídátem na ministra životního prostředí...

Osvobození Ruskem okupovaných území v plné míře je z principu reality v tuto dobu nerealistické. Na debatě se studenty a akademiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) to v úterý...

24. února 2026  20:04

„Zpátky k poštovním holubům.“ Kreml vypne Telegram, reptají i nejtvrdší jestřábi

Pavel Durov, zakladatel komunikační platformy Telegram

Poslední ostrůvek svobody slova v Rusku má namále. Putinovský režim se chystá zcela zablokovat aplikaci Telegram, kterou využívá šedesát procent Rusů. Skončit by mohla už do tří měsíců, jenže...

24. února 2026

O co všechno jsem přišel. Zelenskyj odhalil, jak válka změnila jeho život

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (7. ledna 2025)

Prezident Volodymyr Zelenskyj je klíčovou postavou ukrajinské obrany proti již čtyři roky trvající ruské agresi. Podle jeho vlastních slov si na něm tato role již vybrala svou daň. V rozhovoru pro...

24. února 2026  19:29

Po pádu z lešení ve Veselí nad Lužnicí si vážně zranil hlavu, resuscitace nepomohla

ilustrační snímek

Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku dnes odpoledne zemřel muž po pádu z lešení. Případ vyšetřují kriminalisté. Tragédie se stala po 17:00. Ve zprávě o tom informovala jihočeská policejní mluvčí...

24. února 2026  19:19

O Ještědu je rozhodnuto, ikonický vysílač s hotelem koupí kraj. Oznámil i cenu

Horský hotel a vysílač na Ještědu

Zastupitelstvo Libereckého kraje dnes schválilo odkoupení horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (Čra). Za budovu zaplatí kraj 181 milionů korun, další bezmála tři miliony přidá...

24. února 2026  16:01,  aktualizováno  18:32

Achillova pata největší letadlové lodi? Námořníci si stěžují na nefunkční záchody

Největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford zakotvila na Krétě. Směřuje k...

Dlouhé nasazení si vybírá značnou daň na námořnících sloužících na největší letadlové lodi světa, USS Gerald R. Ford, která míří na Blízký východ. Posádka se potýká s neustálými poruchami na...

24. února 2026  18:29

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...

24. února 2026  14:28,  aktualizováno  18:28

Za potrat má dostat žena i trest smrti. Republikáni v Tennessee chtějí přitvrdit

Pochod pro život (March for Life) v americkém Washingtonu, D.C. (23. ledna 2026)

Republikánští zákonodárci z amerického státu Tennessee navrhují zavést přísnější tresty pro ženy, které se rozhodnou podstoupit potrat. Mají být obviněné z vraždy a potrestány buď doživotním pobytem...

24. února 2026  18:15

Starého mastodonta nahradí vzdušný hrdina. Liberec ukázal návrh zázemí lanovky na Ještěd

Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá...

Mezistanici a rozšířený parkovací dům ukázalo město Liberec lidem jako návrh zázemí nové lanovky na Ještěd. Moderní stavba má posunout provoz dráhy na úroveň 21. století. Architekti slibují...

24. února 2026  18:11

Rusko vede válku se Západem, i s námi, řekl Pavel. Řehka upozornil na vážnou chybu

Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejné slyšení s názvem Bezpečnost...

V den čtvrtého výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině vystoupil prezident Petr Pavel na veřejném slyšení věnovaném obranyschopnosti státu a bezpečnosti Ukrajiny i Evropy. „Rusko vede velkou...

24. února 2026  5:42,  aktualizováno  17:38

Západ chce dát Ukrajině jadernou zbraň, tvrdí Moskva. To je absurdní, zní reakce

Britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a...

Francie a Velká Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla ruská rozvědka SVR, aniž by tvrzení podložila důkazy. Prezident Vladimir Putin v této souvislosti varoval nepřátele Ruska...

24. února 2026  12:14,  aktualizováno  17:35

