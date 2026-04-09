Telefonáty Szijjártóa a Lavrova jsou zrada, prohlásil francouzský ministr zahraničí

  10:45
Telefonické hovory mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem jsou zradou evropské solidarity. Rozhlasové stanici France Inter to řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjartó na předvolebním mítinku ve městě...

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjartó na předvolebním mítinku ve městě Györ (27. března 2026) | foto: Bernadett SzaboReuters

Ruský prezident Vladimir Putin se účastní setkání s maďarským ministrem...
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot (8. dubna 2026)
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjartó na předvolebním mítinku ve městě...
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (13. února 2025)
Deník The Washington Post (WP) s odvoláním na své zdroje nedávno napsal, že Szijjártó v přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o vyjednávání na zasedáních členských zemí EU. Szijjártó ruskému protějšku Lavrovovi podle WP poskytoval aktuální informace o tom, co se projednává, a informoval ho o možných řešeních.

Szijjártó odposlechy ostře kritizoval a označil je za nepřijatelné zahraniční vměšování před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku, a to ve prospěch Ukrajiny.

S Lavrovem o dění na summitech EU pravidelně mluvím, přiznal Szijjártó

„Toto je zrada nezbytné solidarity, která je vyžadována mezi zeměmi Evropské unie, pokud chceme být silní,“ prohlásil Barrot. Navzdory neshodám, „chceme-li být silní ve světě, kde vznikají nová impéria, musíme být jednotní a musíme být solidární“, zdůraznil šéf francouzské diplomacie.

Vysvětlení zpráv o pravidelném informování Ruska o jednáních EU od maďarské vlády požadovala Evropská komise. Polský premiér Donald Tusk mimo jiné prohlásil, že zatímco Maďarsko je a bude v Evropské unii, maďarský premiér Viktor Orbán a jeho ministr zahraničí Szijjártó už z Evropy dávno odešli. Tusk varoval, že sepětí mezi Budapeští a Moskvou ohrožuje bezpečnost celého bloku.

Maďarský ministr řešil s Lavrovem vyškrtnutí Rusů ze sankcí, ukazuje nahrávka

Podle bruselského portálu Politico zpráva, že maďarský ministr zahraničí pravidelně informoval Rusko o jednáních EU, není pro některé diplomaty překvapivá. Země unie i jejich partneři se podle něj již delší dobu k diskusím o bezpečnostních otázkách scházejí v menších formátech právě kvůli obavám, že některé „méně loajální“ státy EU předají citlivé informace třetím zemím.

EU větřila úniky do Kremlu delší dobu, při schůzkách Maďary odřízla od informací

Obvinění na adresu Budapešti přichází v kritickém okamžiku před nedělními parlamentními volbami. Zatímco průzkumy veřejného mínění pořizované provládními středisky ukazují mírný náskok Orbánovy strany Fidesz před opozicí, nezávislé průzkumy naznačují, že opoziční strana Tisza má dvouciferný náskok.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Bizarní, hodnotí v Rakousku spor Pavla a Macinky o účast na summitu NATO

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Za bezprecedentní a bizarní označila rakouská agentura APA spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou premiéra Andreje Babiše ohledně toho, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v...

9. dubna 2026  10:57

Telefonáty Szijjártóa a Lavrova jsou zrada, prohlásil francouzský ministr zahraničí



Telefonické hovory mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem jsou zradou evropské solidarity. Rozhlasové stanici France Inter to řekl...

9. dubna 2026  10:45

Soud zrušil trest za prodej zboží s nacisty, případ se bude řešit jako přestupek

Ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina u Obvodního soudu pro Prahu...

Odvolací soud zrušil tříletý podmíněný trest, který dostal ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina za prodej hrnků, triček či obrazů s nacistickou tematikou. Kauzu postoupil městskému úřadu...

9. dubna 2026  10:23,  aktualizováno  10:43

Oběd za desetitisíce. Zloděj vybral muži v nákupním centru naditou peněženku

Policie pátrá po zloději, který muži v obchodním centru odcizil 53 tisíc korun

Pražští policisté pátrají po muži, který v OC Smíchov v Plzeňské ulici ukradl 53 tisíc v hotovosti. Zloděj využil nepozornosti jiného muže, který přišel na oběd do jedné z místních restaurací, a...

9. dubna 2026  10:41

Jančurův RegioJet po necelém roce opustí Polsko. Stěžuje si na šikanu a kampaň

Hostem Rozstřelu je majitel společnosti RegioJet Radim Jančura (10. června 2020)

Český dopravce RegioJet ukončí 3. května svoje působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. V tiskové zprávě to firma zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní...

9. dubna 2026  10:40

Zlevněte, vyzývá Babiš výrobce paliv. Firmy Orlen a MOL nepochopitelně zdražily, říká

Předseda vlády Andrej Babiš přichází na mimořádné jednání kabinetu o ...

Premiér Andrej Babiš vyzval z dovolené společnosti PKN Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot. „Nepochopitelně navýšili ceny,“ řekl předseda vlády a ANO ve videu, které zveřejnil na své...

9. dubna 2026  10:39

Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či

Mario Adorf (Berlín, 12. února 2019)

Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...

9. dubna 2026  9:46,  aktualizováno  10:25

Muž zastřelil synovce na ulici před zraky policistů a hasičů, u soudu dostal 17 let

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)

Krajský soud v Brně ve čtvrtek uložil sedmašedesátiletému muži, který loni v únoru na Jihlavsku zastřelil svého pětatřicetiletého synovce, 17 let vězení za vraždu s rozmyslem. Čtyřem pozůstalým má...

9. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  10:18

Soud znovu projednává žádost vraha Vocáska o propuštění. Za mřížemi je 39 let

Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...

O propuštění doživotně odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska, který nyní používá jméno Navrátil, dnes znovu rozhoduje Okresní soud v Mostě. Loni v září zdejší soudce Vocáskově žádosti vyhověl, odvolací...

9. dubna 2026,  aktualizováno  10:10

ANALÝZA: Válka si vzala oddechový čas. A nepřijatelné scénáře jsou náhle uspokojivé

Premium
„Zvítězili jsme“. Americký ministr obrany Pete Hegseth oznamuje, že USA...

Takhle by měly končit války, aby byli všichni šťastní. Donald Trump oznamuje „totální a absolutní vítězství nad Íránem“, zatímco ten vybubnovává „nepopiratelnou, historickou a zničující“ porážku USA....

9. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kdo je Viktor Orbán? Maďarský premiér a Putinův přítel vládne už 16 let

Viktor Orbán (9. ledna 2020)

Je to nejdéle vládnoucí politik v Evropské unii. Maďarský premiér Viktor Orbán je u moci nepřetržitě 16 let. Zatímco jako mladý demokrat vyzýval ke svobodě a odchodu sovětských vojsk, dnes utužuje...

9. dubna 2026  9:41

