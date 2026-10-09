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Inspirace 11. zářím. Ománský pilot chtěl narazit do letiště v Tel Avivu

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  21:12
Letoun společnosti flydubai na letišti v Dubaji (30. zář 2026)

Letoun společnosti flydubai na letišti v Dubaji (30. zář 2026) | foto: ČTK

Všichni pasažéři přežili pokus o teroristický útok při letu z Dubaje do Tel...
Všichni pasažéři přežili pokus o teroristický útok při letu z Dubaje do Tel...
Letoun Boeing 737-800 společnosti flydubai
Kapitán Smit Machchhar, indický kapitán letu 1073 společnosti flydubai, se...
29 fotografií
Ománský pilot, který minulý týden napadl kapitána a pokusil se o havárii letadla společnosti Flydubai, původně plánoval stroj unést a narazit s ním do Ben Gurionova mezinárodního letiště v Tel Avivu, potvrdil generální prokurátor ve Spojených arabských emirátech. Vzorem mu prý byly teroristické útoky z 11. září 2001 v USA.

Prokurátor uvedl, že podezřelý využil dvou předchozích letů do Tel Avivu k tomu, aby se seznámil s letovou trasou a letištěm, než se pokusil útok uskutečnit. Dále také zdůraznil, že pilot při přijetí do zaměstnání splňoval všechny požadované bezpečnostní požadavky.

Podezřelý se přiznal, že jednal sám, avšak podle prokurátora nadále pokračuje vyšetřování možných spolupachatelů. Ománský pilot Hamám Hamámí v minulosti pracoval pro několik leteckých společností v různých zemích, včetně Oman Air a Royal Air Maroc, než letos v lednu nastoupil k Flydubai.

Drsná opatření po útoku uvěznila v Dubaji tisíce lidí. Vykašlali se na nás, líčí Izraelka

Devětadvacetiletý muž se začal radikalizovat již v roce 2017 během studia v Austrálii. Četl extremistickou literaturu a sledoval online obsah oslavující teroristické organizace a sebevražedné útoky. V mešitě v Melbourne se dostal do kontaktu s libanonským mužem údajně napojeným na Muslimské bratrstvo.

O podrobnostech výslechu informoval již v pondělí portál The Jerusalem Post s tím, že pilot si v minulosti hledal společnosti, které létají do izraelské metropole.

„Snažil jsem se nechat přijmout u všech leteckých společností. Operaci jsem plánoval ještě předtím, než mě společnost přijala,“ řekl podle The Jerusalem Post pilot při výslechu. „Mým snem bylo narazit do letiště Ben Guriona,“ dodal Hamámí.

Minulou středu při letu FZ 1073 společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu napadl Hamámí indického kapitána letu a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem se 182 lidmi na palubě.

Podle vyšetřování, které vedou Spojené arabské emiráty (SAE), zaútočil sekerou, která bývá standardně umístěna v kokpitu pro případ havárie. Cestující a část posádky však útočníka přemohli a letadlo muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii. Útok na kapitána letadla označily izraelské úřady a SAE za teroristický čin.

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