Nepouštějte Teixeiru, soupeři USA slintají z představy, že uteče, tvrdí žalobci

Podle prokurátorů zahraniční protivníci USA „slintají“ z představy, že by Teixeirovi pomohli uniknout. Jeho právník to odmítl jako „spekulace“.

Žalobci uvedli, že Teixeira sdílel tajné informace o Ukrajině, Rusku, Číně či západních spojencích na jednom serveru s nejméně 150 aktivními uživateli, z nichž někteří nežili v USA. „Mezi jednotlivci, s nimiž obžalovaný sdílel vládní informace, je řada těch, kteří uváděli, že mají bydliště v jiných zemích a kteří se přihlásili na sociální platformu pomocí cizích IP adres,“ uvedli žalobci.

Prokurátoři též uvedli, že podezřelý „úmyslně ignoroval“ ochranu informací. Informace podezřelý údajně vypouštěl dokonce poté, co jej loni jeho nadřízení varovali při dvou různých příležitostech.

Jednadvacetiletý gardista je ve vazbě od 14. dubna, kdy jej FBI zadržela. Obviněn byl z neoprávněného předávání a držení utajených materiálů. Stalo se tak poté, co se na chatovací platformě Discord objevily desítky utajovaných souborů, včetně citlivých informací o spojencích USA a válce na Ukrajině.

Podle prokurátorů by Teixeira neměl být propuštěn na kauci, protože představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Naopak obhájci se zasazují o propuštění z vazby, byť s omezeními.

Prokurátoři ve svém podání uvedli, že nadřízení Teixeirovi nakládání s utajovanými informacemi vytkli. Při jedné příležitosti viděli, jak si dělá poznámky a dává si je do kapsy. Poté ho požádali, aby si přestal v jakékoli formě dělat k utajovaným informacím poznámky, uvedli státní zástupci.

O měsíc později nadřízení zjistili, že zřejmě příkaz, aby se přestal zajímat o zpravodajské informace, ignoruje. Stalo se tak poté, co Teixeira zašel na tajný briefing a položil „velmi konkrétní otázky“ na diskutované téma. Znovu mu přikázali, aby s tím přestal a „soustředil se na svou práci“, uvádějí soudní dokumenty.

Zmiňují se také o tom, že Teixeiru někdo viděl, jak si v únoru znovu prohlíží zpravodajské informace nesouvisející s jeho povinnostmi. Byli o tom vyrozuměni velitelé, ale není jasné, zda Teixeiru kázeňsky potrestali.

Žalobci tvrdí, že gardista se kamarádům na internetu porušováním pravidel pro utajované informace chlubil. V prosinci se holedbal, že „porušil tunu“ předpisů, ale je mu jedno, „co říkají, že mohu nebo nemohu sdílet“. Tyto příspěvky podle žalobců jasně svědčí o tom, že Teixeiru „jednoduše nezajímalo“, co mu vláda nebo jeho nadřízení řekli, a tedy neuposlechne ani pokyny soudu.

Teixeirův obhájce uvedl, že by jeho klient měl mít možnost zůstat do soudu ve svém domově, pod dohledem buď příbuzných, personálu letectva nebo právníků. Popřel, že by vážně hrozilo riziko útěku jeho klienta.