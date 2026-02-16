Lidé v Teheránu provolávali z oken i střech protirežimní hesla. Ať žije šáh, skandovali

Statisíce lidí po celém světě vyšly do ulic na podporu protestujících v Íránu. Obyvatelé Teheránu v reakci na sérii demonstrancí v neděli skandovali z oken a střech svých domů protirežimní hesla. Výzvu k účasti na protestech přednesl také syn posledního íránského šáha Rezá Pahlaví, který žije v americkém exilu.

Lidé v metropoli volali mimo jiné po smrti nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího či pádu islámské republiky. Hlavním městem se rozléhalo i skandování hesla Ať žije šáh.

Pryč s íránským režimem! V Mnichově demonstrovalo 250 tisíc lidí

Syn posledního íránského šáha a bývalý korunní princ Rezá Pahlaví, který žije v americkém exilu, vyzval obyvatele Íránu, aby o víkendu opět protestovali proti režimu. Zároveň vyzval k účasti na manifestacích na podporu íránského lidu, které se konaly v sobotu v Mnichově, Torontu a Los Angeles.

Protivládní protesty v druhém nejlidnatějším městě Íránu Mašhadu na severovýchodě země. (14. ledna 2026)
Protivládní protesty v třetím největším městě Íránu Isfahánu v centrální oblasti země. (14. ledna 2026)
Demonstrace na podporu exilového korunního prince Íránu R. Pahlavího před Mnichovskou bezpečnostní konferencí (14. února 2026)
Demonstrace na podporu exilového korunního prince Íránu R. Pahlavího před Mnichovskou bezpečnostní konferencí (14. února 2026)
Sobotní demonstrace v Mnichově se podle bavorské policie zúčastnilo 250 000 lidí. Na protestu v Torontu se sešlo 350 000 lidí. Desítky tisíc lidí demonstrovaly také v Londýně, Vancouveru či Sydney. Tisíce lidí vyšly do ulic v Los Angeles, které je považováno za centrum íránské diaspory v USA.

Trumpova diplomacie v Íránu: tisíce starlinků opozici a víra v dobrou dohodu

Nové demonstrace v zahraničí vyvolalo nedávné brutální potlačení protestů v Íránu. Původně poklidné demonstrace, které začaly loni 28. prosince v Teheránu kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech íránských regionů. Režim je v lednu brutálně potlačil, podle íránské exilové organizace HRANA zahynulo přes 7000 lidí. Více než 53 000 jich bylo zatčeno.

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Kim ukázal nové byty pro rodiny vojáků padlých v cizině. Chce jim přinést útěchu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v Pchjongjangu novou bytovou čtvrť pro...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v Pchjongjangu novou bytovou čtvrť pro rodiny vojáků, kteří padli při zahraničních operacích. Podle jihokorejských a západních zpravodajských služeb Severní...

Česko opět zasype sníh, může napadnout až 10 centimetrů. O víkendu se oteplí

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Zatažené nebe a sněžení na většině území – pondělí přinese zimní počasí s teplotami kolem nuly, na jihozápadě místy i déšť. Sněhové přeháňky se udrží i v dalších dnech, ke konci týdne se vyjasní a...

Vláda má jednat o podmínkách pobytu Ukrajinců, koalice o rušení poplatků ČT

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Podmínky získání zvláštního dlouhodobého pobytu pro uprchlíky, kteří do Česka utekli před válkou na Ukrajině, projedná vláda Andreje Babiše. Mají být stejné jako loni za předchozího kabinetu,...

Bude dělat, co mi na očích vidí, řekl Turek. Oznámí nového kandidáta na ministra

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Motoristé brzy představí nového kandidáta na ministra životního prostředí, oznámil dosavadní uchazeč o místo ministra Filip Turek na Instagramu. Nový šéf resortu by měl podle Turka na ministerstvu...

Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub

Olomoucký U-klub v prostorách vysokoškolských kolejí skončil v roce 2018, letos...

Mnoho let šlo o nedílnou součást kulturního vyžití v Olomouci. Stovky studentů i dalších obyvatel pravidelně vyrážely do U-klubu v prostorách univerzitních kolejí na diskotéky, ale též koncerty...

Dostupných bytů je stále málo. Staví se jich jen stovky

ilustrační snímek

Po vlně privatizací jsou obecní nájemní byty na českém trhu ve velké menšině. Téměř sedmdesát procent měst a obcí si myslí, že jejich bytový fond je nedostatečný a tvoří zpravidla pět až deset...

Trhy letos zmítá velká nervozita. Investoři se obávají zejména umělé inteligence

ilustrační snímek

Po loňském extrémně dobrém roce se zatím zdá, že letošek na trzích stejný příběh nenapíše. Zkraje února totiž globální trhy zažily jeden z nejprudších výprodejů posledních let. Ztráty sčítaly akcie...

Jak OSN ničí sama sebe. Albaneseová nenávidí Židy a prokazuje to už přes 10 let

Zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území Francesca Albaneseová...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Centrum Simona Wiesenthala ji označilo za „encyklopedii antiizraelismu“, jiní za „ostudu OSN“, za „levicovou hvězdu OSN“ anebo „chodící symbol nejodpornější směsice rasismu a lidských práv“. To je...

Ohrožují pacienty. Nemocnice šetří a opakovaně používají jednorázové nástroje

ilustrační snímek

Společnosti Krajská zdravotní, která patří Ústeckému kraji, zřejmě hrozí pokuta. Některé její nemocnice porušují český zákon i evropské nařízení o zdravotnických prostředcích. Aby ušetřily, opakovaně...

Hasiči zasahují u autonehody v Praze 5. Řidiče museli vyprostit

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Pražští hasiči zasahují u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na boku. Řidiče museli hasiči vyprošťovat. Podle prvotního vyšetření záchranářů neutrpěl vážná zranění.

Kuba kvůli krizi odkládá festival doutníků, paradoxně to uškodí i zdravotnictví

Kubánské doutníky jsou fenomén. A nejspíš proto, aby jím zůstaly, jich z Kuby...

Plánovaný festival doutníků se kvůli nedostatku financí a tlaku USA odsouvá na neurčito. Země tak přijde o miliony dolarů pro své zdravotnictví, které loni vynesly aukce luxusního tabáku. Kvůli...

