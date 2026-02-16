Lidé v metropoli volali mimo jiné po smrti nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího či pádu islámské republiky. Hlavním městem se rozléhalo i skandování hesla Ať žije šáh.
|
Pryč s íránským režimem! V Mnichově demonstrovalo 250 tisíc lidí
Syn posledního íránského šáha a bývalý korunní princ Rezá Pahlaví, který žije v americkém exilu, vyzval obyvatele Íránu, aby o víkendu opět protestovali proti režimu. Zároveň vyzval k účasti na manifestacích na podporu íránského lidu, které se konaly v sobotu v Mnichově, Torontu a Los Angeles.
Sobotní demonstrace v Mnichově se podle bavorské policie zúčastnilo 250 000 lidí. Na protestu v Torontu se sešlo 350 000 lidí. Desítky tisíc lidí demonstrovaly také v Londýně, Vancouveru či Sydney. Tisíce lidí vyšly do ulic v Los Angeles, které je považováno za centrum íránské diaspory v USA.
|
Trumpova diplomacie v Íránu: tisíce starlinků opozici a víra v dobrou dohodu
Nové demonstrace v zahraničí vyvolalo nedávné brutální potlačení protestů v Íránu. Původně poklidné demonstrace, které začaly loni 28. prosince v Teheránu kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech íránských regionů. Režim je v lednu brutálně potlačil, podle íránské exilové organizace HRANA zahynulo přes 7000 lidí. Více než 53 000 jich bylo zatčeno.
|
14. února 2026