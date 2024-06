Peking 1989 na vlastní kůži. Jak to vypadalo na Tchien-an-men po masakru

Je to už pětatřicet let, co jsem na Svobodné Evropě se zatajeným dechem poslouchal zpravodajství o tehdejším dění v Číně. Bylo to neskutečné, šokující, inspirující. Kdyby to tak ruplo i v Číně... říkali jsme si tenkrát s přáteli u piva. Jenže neruplo. Shodou okolností jsem se o dva měsíce později, v srpnu 1989, ocitl poprvé v Číně.