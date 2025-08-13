Napětí graduje právě v době, kdy na názorově rozpolceném Tchaj-wanu proběhly bouřlivé prezidentské volby. Finanční systém se nečekaně rychle hroutí, cizinci prchají.
Dílo velmi znepokojivě odráží současné příkré rozdělení tchajwanské společnosti.
Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...
Segment biopotravin nyní roste rychleji, než segment konvenčního jídla. Podle údajů agentury NIQ se zvýšila útrata za biopotraviny za 12 měsíců končících červnem o 6,5 procenta, přičemž objem...
Nevhodné oblečení, chození naboso nebo sbírání mušlí a oblázků na pláži. Nejen za tyto „přestupky“ hrozí turistům v oblíbených dovolenkových městech tučné pokuty. Mnoho letovisek pro letošek...
Nejprve se do moře poblíž Tchaj-wanu zřítila čínská stíhačka. Pátrání po pilotech je pro Čínu vítanou záminkou k nenápadnému zavedení vojenské blokády ostrova. Reálné události? V tuto chvíli jen...
Skoro to připomíná letce Meresjeva, který i s protézami místo nohou dál sestřeloval německé stíhačky. Jenže zatímco legendární geroj se dočkal opery a velkofilmu, na ostatní válečné invalidy se...
Rozvoz jídla se v Česku stal běžnou součástí každodenního života a má své výrazné místo v byznysu restaurací. Zatímco v Praze jsou zákazníci ochotni sáhnout po trendových specialitách, jako jsou...
Velkou část Evropy sužují vedra a požáry. Během dneška v jejich důsledku zemřelo nejméně pět lidí. Požáry zasáhly zejména Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko, Řecko, Albánii a Černou Horu. Teploty v...
Nehoda motocyklisty zastavila v úterý večer na dálnici D1 v místě omezení kvůli rekonstrukci mostu Šmejkalka dopravu ve směru na Brno. Auta nemohla místem projet zhruba hodinu. Motocyklista je vážně...
Společnost Perplexity AI působící v oblasti umělé inteligence (AI) podala nevyžádanou nabídku na převzetí webového prohlížeče Chrome internetové firmy Google za 34,5 miliardy dolarů (zhruba 723...
Požár trolejového vedení komplikuje nedaleko stanice Česká Třebová provoz na železničním koridoru. Trať byla zcela neprůjezdná déle než hodinu. Po 21. hodině byl provoz obnoven ve dvou ze čtyř...
Autor světoznámé ságy zasadil děj nejnovějšího dobrodružství profesora Langdona do Prahy. V české metropoli proto jeden z nejúspěšnějších současných spisovatelů knihu s názvem Tajemství všech...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho americký protějšek Marco Rubio v úterý telefonovali kvůli přípravám na páteční schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku...
Tisíce Severokorejců zamířily na rozkaz tamějšího režimu do Ruska, aby v otrockých podmínkách nahradily dlouhodobý nedostatek pracovních sil, který výrazně prohloubila ruská invaze na Ukrajinu.