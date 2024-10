Tchaj-wan ohrožuje blížící se bouře Kong-rey, může z ní být supertajfun

ANALÝZA: Donbas? Kursk? Kam napochoduje KLDR? Důsledky mohou sahat daleko

Od samého počátku ruského vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 je Západ zmítán obavou, že by mohl Rusko vyprovokovat a válka by se přelila do širšího konfliktu s jeho přímou účastí. Proto se drží při zemi...