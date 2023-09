Bizarní recept na klesající porodnost. Tchajwankám za těhotenství slibují psa či kočku

Tchajwanská demografické krize a prudce klesající porodnost by se dala vyřešit tím, že vláda nastávajícím rodičům zdarma nabídne kočku nebo psa. Prohlásil to zakladatel Foxconnu, který se řadí mezi významné dodavatele společnosti Apple, miliardář Terry Kou. Minulý týden Kou vstoupil do prezidentského klání jako nezávislý kandidát.