Hledám svobodu. Číňan při cestě na Tchaj-wan překonal střeženou úžinu

Policie města Tchaj-čung zadržela muže s příjmením Čou poté, co dostala zprávu o podezřelém člověku v docích. Čou policistům řekl, že přicestoval z čínského města Čchüan-čou v provincii Fu-ťien, a to na dva a půl metru dlouhém člunu poháněném přívěsným motorem, jenž koupil na internetu.



Asi 180 kilometrů dlouhá cesta vysoce militarizovanou Tchaj-wanskou úžinou, kde hlídkují tchajwanské i čínské lodě, trvala muži podle úřadů asi deset hodin. Na videu ze zatčení se policisté Čoua ptají, jestli přijel za svobodou. „Ano, dorazil jsem na lodi. Hledám svobodu a rovnost,“ uvedl.

Když se ho strážnici zeptali, jestli se mu v Číně žilo špatně, odpověděl, že na „životě v Číně je mnoho špatného“. Čou na záběrech ještě dodal, že v Číně nespáchal žádný zločin a neuniká před tamní spravedlností.

Tchaj-wanská armáda okamžitě odmítla, že by Čouova cesta svědčila o mezerách v národní bezpečnosti s tím, že člun je pravděpodobně příliš malý na to, aby ho mohly detekovat vojenské radary.

„Radary námořních hlídek by člun pravděpodobně zachytily, ale radary na pobřeží takový cíl vidět nemohou,“ řekl listu The Guardian viceadmirál Čch’-ang Čcheng-kchuo, jenž rovněž vyjádřil pochybnosti o mužově příběhu kvůli množství paliva, které by k cestě potřeboval. Na snímcích policie je nicméně vidět, že Čou měl na člunu několik kanystrů.

Muž přicestoval na malém člunu:

Totally bizarre yet concerning report of a Chinese man seeking to "defect" to Taiwan successfully made it to Taichung port from Shishi, Fujian in a daring run with a single inflatable boat. Taiwan Navy, Coast Guard, port authority all failed to detect him.https://t.co/WBJ3542kuc pic.twitter.com/A8mypctAxw