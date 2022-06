Tchajwanci se učí střílet. Čína zaútočí, Západ zajímá jen Ukrajina, bojí se

„Od vypuknutí invaze na Ukrajinu se rezervace na lekce střelby z airsoftových zbraní nebo zařízení určených ke střelbě nekovových projektilů téměř zčtyřnásobila,“ líčí Max Čch’-ang, šéf společnosti Polar Light, která v Tchaj-peji nabízí výcvik bojových dovedností.

„Přichází stále více lidí, aby se do našich kurzů zapojili,“ dodal Čch’-ang s tím, že mnozí z těch, kteří na střelnici společnosti přijdou, předtím nikdy zbraň nedrželi a zacházet se s ní učí úplně od začátku.

Zvýšená poptávka po obdobných kurzech je podle analytiků důsledkem toho, že řada obyvatel Tchaj-wanu se v posledních měsících obává, že Čína by se mohla pokusit dostat ostrov pod svou kontrolu ve chvíli, kdy Západ zcela pohltilo úsilí podpořit a vybavit Ukrajinu v jejím tažení proti Moskvě.

Tchaj-wan zvýšil úroveň pohotovosti, zatím však ze strany Pekingu nezaznamenal neobvyklou vojenskou aktivitu. Válka na Ukrajině na ostrově rovněž podnítila debatu o tom, jak posílit obranu a zda neprodloužit povinnou vojenskou službu, která nyní trvá pouhé čtyři měsíce.

„Obsah výcviku musí být reformován tak, aby ti, kteří procházejí vojenskou službou, byli schopni efektivně reagovat na potřeby moderního válčení. Musíme zvážit situaci nepřítele a naše obranné operace z hlediska vojenské síly,“ prohlásil tchajwanský ministr obrany Čch’-u Kchuo-čcheng.

„Pokud Čína zaútočí, půjdu bojovat“

K těm, kteří se na čínskou hrozbu rozhodli připravit, patří také devětatřicetiletý tatér Su Čchun. „Chci se naučit ovládat vzduchové zbraně a bojové dovednosti, včetně těch, které se neomezují jen na použití zbraně. Chci umět reagovat na jakoukoliv situaci,“ řekl Su agentuře Reuters.

„Výcvik se zbraněmi by byl užitečný, pokud by nás vláda vyzvala k pomoci s odražením čínské invaze. Většina lidí nechce jít do války, já také ne, ale v tomto nešťastném případě, pokud se to stane, budu připravený,“ dodal.

Použití airsoftových zbraní je na Tchaj-wanu vyučováno jako soutěžní sport. Ostrov velmi přísně kontroluje vlastnictví zbraní na kovové střelivo, ty airsoftové se tak s oblibou používají pro vojenské simulace různého druhu a trénink dovedností od střelecké pozice po míření.

Airsoftové zbraně pracují na principu stlačeného vzduchu a vystřelují kuličky o průměru šest či osm milimetrů. Mohou být nabíjeny manuálně, elektricky nebo mohou střílet pomocí stlačeného plynu. Vzhledově jsou tyto zbraně obvykle replikami „opravdových“ zbraní.

Připravte se na nejhorší, vyzval politik

Na střelnici Polar Lightu v Tchaj-peji se na kurzech každou neděli odpoledne schází několik desítek lidí, které instruktoři učí nejen jak se zbraní bezpečně zacházet, ale také základy první pomoci či záchranu raněných z bojiště. Dochází sem i čtyřiatřicetiletý turistický průvodce Čchang Jü s manželkou.

„Po invazi na Ukrajinu jsme měli naléhavou potřebu dozvědět se více o zbraních a obraně. Válka na Ukrajině učinila hrozbu čínského útoku skutečnou. Donutilo nás to k zamyšlení nad tím, jak bychom se měli připravit, pokud by se něco takového stalo i na Tchaj-wanu,“ prohlásil Čchang.

Ten se ženou začal doma rovněž shromažďovat ochranné pomůcky, pepřové spreje či zásoby. Někteří tchajwanští politici totiž veřejnosti v posledních měsících doporučili, aby si udělala plány pro případ, že by se většina měst ocitla na několik dní bez dodávek elektřiny nebo pitné vody.

„Ukrajinská válka mě přinutila k přípravě nouzového balíčku pro mou rodinu, včetně potravin, vody a baterií pro případ toho nejhoršího,“ uvedl politik Lin Pching-jü z vládnoucí Demokratické pokrokové strany.

„Přemýšlejte o tom, jak můžete pomoci sobě a ostatním přežít. Čelíme obrovským rizikům. Riziku ztráty svobody demokracie, ztráty všeho v našem každodenním životě,“ varoval.