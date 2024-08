Probuďte se, burcují tchajwanští filmaři. Natočili sérii o čínské invazi

Panika, chaos. Lidé se snaží vybrat si peníze z bankomatů, cizinci spěchají pryč, ve věznicích se začínají bouřit trestanci a vysílání televizí narušuje nepřátelská propaganda. Právě tak by podle filmařů vypadaly první chvíle na Tchaj-wanu po čínské invazi. A mezi obyvateli ostrova seriál vzbudili velké emoce. Není to až takové sci-fi, jak by si neznalí diváci mohli myslet.

„Je mi jednadvacet a málem mě to rozplakalo. Každá scéna mi během těch sedmnácti minut připadala velmi blízká. Možná že to někdy v budoucnu bude realita,“ napsal jeden z diskutujících. „Je to tíživé, protože je to možné. Povzbuďte tchajwanský lid k tomu, aby měl odvahu čelit válce! Až příliš mnoho lidí není ochotno jí čelit. Děkuji vám za tento hlasitý výstřel,“ píše další. Jen na YouTube trailer k sérii Zero Day vidělo přes milion lidí.

Hrozba vpádu čínské lidové armády nad Tchaj-wanem visí už dekády, ovšem hlavně v poslední době je čím dál reálnější. Na začátku června například čínský ministr obrany Tung Ťün pohrozil, že čínské vojsko bude konat s rozhodností a silou, aby zajistilo, že se Tchaj-wan nestane nezávislým. Dodal tehdy, že Čína chce nenásilné sjednocení, což prý kvůli separatistům a zahraničním silám není možné.

Filmové ztvárnění hrozící invaze má deset dílů. A ve vlně emotivních reakcí se objevila i kritika seriálu, píše CNN. Hlavně ze strany opozičních politiků, podle nichž mezi obyvatelstvo zasévá paniku a zbytečně probíhající krizi nadsazuje. Podle Hsin-mej Čchengové, která se podílela na vzniku série, jsou už však Tchajwanci kvůli dlouholetému nebezpečí, jež prožívají, příliš otupělí.

„Upřímně, každý se v souvislosti s válkou bojí něčeho jiného a představuje si něco trochu jiného, ale v každodenním životě se tomu mnozí vyhýbají nebo předstírají, že to vůbec neexistuje. Ale jak se tato krize v posledních dvou letech zvětšuje, je podle mě načase, abychom se na to zpříma podívali a otevřeli tuto Pandořinu skříňku,“ říká bývalá novinářka.

Záměrně slabší Tchaj-wan

Přeměnit čínské výhrůžky do televizního seriálu se rozhodla na konci roku 2022 – v době, kdy o pár měsíců dříve Rusko napadlo Ukrajinu a kdy americká návštěva Tchaj-wanu vyvolala ukazování síly ze strany Číny.

Prvním sponzorem seriálu se stal nejbohatší muž ostrova Robert Tsao, jenž založil technologickou společnost United Microelectronics Corporation (UMC) a v minulosti před čínským nebezpečím varoval. Sám věnoval desítky milionů dolarů na posílení tchajwanské obrany. Míní, že podobné dílo mělo vzniknout už dávno. „Musíme se bránit,“ apeluje v souvislosti s probíhající informační válkou, kterou Čína proti území, jež považuje za své, vede.

Tsao připouští riziko, že by se ponuré a násilné scény v Zero Day mohly filmařům vymstít a přispět k tomu, že Tchajwanci svou zemi raději opustí, než aby zůstali doma a bránili vlast. Podle neoficiálních informací se tak už totiž děje. „Tchajwanci vědí, že pokud se nás zmocní komunisté, nikdo nebude mít budoucnost,“ dodává však čipový gigant.

„Pocit, že je válka nablízku, je něco, s čím se většina lidí žijících v míru těžko ztotožňuje. Na Tchaj-wanu na to všichni myslí, ale skoro vůbec o tom nemluví. Pokud však tento strach nezhmotníme, pokud z něj neuděláme drama, budeme mít problém přimět lidi, aby tu konverzaci rychle zahájili,“ říká pro list The Guardian režisér traileru a jedné z epizod seriálu Lo Ging-zim.

Zero Day má podle něj jediný účel – rozžehnout oheň pod nutkáním Tchajwanců „střežit své domovy, ochránit naši zemi“. „Existence tohoto seriálu ukazuje, že jsou tu investoři a umělci, kteří jsou ochotni vzdorovat čínské agresi, a že pro ně stále existuje prostor k uplatnění,“ zdůrazňuje.

Podle CNN bylo totiž potřeba najít herce a další tvůrce, kteří se nebojí, že účastí na tomto díle přijdou o zakázky z Číny. „Všichni se obáváme o současnost i budoucnost Tchaj-wanu a doufáme, že budeme moci přispět, jak umíme,“ dodává režisér.

Tvůrci varovné série získali posvěcení a finance i od tchajwanské vlády a armády, trvají však na tom, že nejde o státní propagandu a že vláda na scénáři nezměnila ani jedno slovo. Natáčení začalo v březnu a dotočit by se mělo koncem listopadu. Přímo na Tchaj-wanu pak seriál chtějí uvést příští rok. A jedná se také o streamování díla na Netflixu.

Časově je seriál zasazen do měsíců mezi zvolením prezidenta a jeho inaugurací, tedy do doby, kdy je každý státní aparát oslabený. Samotný děj většiny epizod se pak odehrává v týdnu před Dnem nula, tedy okamžikem útoku. Podle představ filmařů by Čína nejprve spustila námořní a vzdušnou blokádu Tchaj-wanu, a sice pod záminkou pátrání po „ztraceném“ čínském letadle. V poslední epizodě se nakonec čínští vojáci vylodí na souostroví Ťin-men, které se nachází v těsné blízkosti čínské pevniny.

Příliš krvavých scén se však diváci nedočkají, poznamenala Čchengová s tím, že se více zaměřili na „rudou infiltraci“ ze strany vládnoucích čínských komunistů. „Pro mě už válka na Tchaj-wanu dávno začala. Nevede se prostřednictvím zbraní a kanónů, ale prostřednictvím informací a infiltrace. Proniká do našeho každodenního života,“ líčí.

Jedním z okamžiků ukázaných v traileru je scéna, kdy známý místní influencer přesvědčuje spoluobčany, aby se vzdali a přijali čínskou mírovou dohodu – a americká CNN připomíná, že v zemi s tvrdě vybojovanou svobodou slova nejde o nepředstavitelnou situaci. I dnes jsou zde tací, kdo papouškují čínský pohled na věc. V jiné scéně zase projev tchajwanského prezidenta Williama Laje hackne „deepfake“ video, v němž jeho země vyhlašuje válku Číně.

Někteří kritici upozorňují, že tchajwanská vláda ze seriálu vychází jako příliš slabý soupeř mnohem silnější Číny. Podle režiséra je to však záměr, který má podtrhnout moc čínské infiltrace a vybídnout občany ostrova, aby byli ostražitější v reálném životě. „Doufám, že pořad poslouží jako výzva k probuzení tchajwanského lidu: Co bychom měli udělat, dokud stále máme právo volby?“ uzavírá Čchengová.

Na čínských sociálních sítích už jsou zmínky o Zero Day cenzurovány a Peking tchajwanskou vládu obvinil, že „šíří strach“.